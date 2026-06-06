То, что наши бабушки называли "на черный день", мы называем "финансовой подушкой". Эксперты объяснили, сколько денег желательно иметь в сбережениях как в среднем возрасте, так и пенсионном.

Эксперты назвали, сколько денег стоит иметь в сбережениях в разном возрасте. Финансисты советуют начинать формировать "подушку безопасности" еще с 20 лет, ведь именно в этом возрасте закладываются основные привычки по сбережениям. В то же время молодые люди все чаще сталкиваются с проблемой так называемого "отрицательного богатства", когда долги превышают стоимость активов. Об этом говорится в материале the Guardian о финансовых привычках и сбережениях на примере американцев со ссылкой на данные Федеральной резервной системы США (SCF).

Там отмечают, что средний объем сбережений американцев в последнее время колеблется от 20 540 до 72 520 долларов в зависимости от возрастной группы. Больше всего накоплений имеют люди в возрасте от 65 до 74 лет — в среднем 100 250 долларов.

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В то же время медианные показатели значительно ниже — от 5 400 до 8 700 долларов. Это объясняется тем, что средние значения "раздуваются" за счет очень богатых домохозяйств.

Американцы в разном возрасте имеют от 20 000 до 82 000 сбережений Фото: Pexels

Сколько сбережений имеют американцы в зависимости от возраста

Согласно исследованию SCF:

до 35 лет — в среднем 20 540 долларов;

35-44 года — 41 540 долларов;

45-54 года — 71 130 долларов;

55-64 года — 72 520 долларов;

65-74 года — 100 250 долларов;

75+ лет — 82 800 долларов.

Эксперты отмечают, что накопления обычно растут с возрастом, однако темпы зависят от дохода, стиля жизни и финансовой дисциплины.

Сколько нужно откладывать до пенсии

Финэксперты и банкиры сошлись во мнении, что человеку среднего возраста следует иметь следующие суммы сбережений:

до 30 лет желательно иметь сбережения в размере годового дохода;

до 40 лет — три годовые зарплаты;

до 50 лет — пять годовых доходов;

до 60 лет — семь годовых зарплат.

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При этом финансисты отмечают, что универсальной суммы нет. Все зависит от уровня зарплаты, желаемого возраста выхода на пенсию и образа жизни после завершения карьеры.

Ранее Фокус писал, что молодежь все чаще живет без финансовой "подушки", а высокий уровень долгов снижает устойчивость к экономическим кризисам и непредвиденным расходам.