Те, що наші бабусі називали "на чорний день", ми звемо "фінансовою подушкою". Експерти пояснили, скільки грошей бажано мати у заощадженнях як у середньому віці, так і пенсійному.

Експерти назвали, скільки грошей варто мати у заощадженнях у різному віці. Фінансисти радять починати формувати "подушку безпеки" ще від 20 років, адже саме в цьому віці закладаються основні звички щодо заощаджень. Водночас молоді люди дедалі частіше стикаються з проблемою так званого "негативного багатства", коли борги перевищують вартість активів. Про це йдеться в матеріалі the Guardian про фінансові звички та заощадження на прикладі американців із посиланням на дані Федеральної резервної системи США (SCF).

Там зазначають, що середній обсяг заощаджень американців останнім часом коливається від 20 540 до 72 520 доларів залежно від вікової групи. Найбільше накопичень мають люди віком від 65 до 74 років — у середньому 100 250 доларів.

Відео дня

Водночас медіанні показники значно нижчі — від 5 400 до 8 700 доларів. Це пояснюється тим, що середні значення "роздуваються" за рахунок дуже заможних домогосподарств.

Американці у різному віці мають від 20 000 до 82 000 заощаджень Фото: Pexels

Скільки заощаджень мають американці залежно від віку

Згідно з дослідженням SCF:

до 35 років — у середньому 20 540 доларів;

35–44 роки — 41 540 доларів;

45–54 роки — 71 130 доларів;

55–64 роки — 72 520 доларів;

65–74 роки — 100 250 доларів;

75+ років — 82 800 доларів.

Експерти зазначають, що накопичення зазвичай зростають із віком, однак темпи залежать від доходу, стилю життя та фінансової дисципліни.

Скільки потрібно відкладати до пенсії

Фінексперти і банкіри зійшлися на думці, що людині середнього віку слід мати наступні суми заощаджень:

до 30 років бажано мати заощадження у розмірі річного доходу;

до 40 років — три річні зарплати;

до 50 років — п’ять річних доходів;

до 60 років — сім річних зарплат.

Важливо

Забирати житло за борги та стягувати кредити без суду: банки пропонують нові правила

При цьому фінансисти наголошують, що універсальної суми немає. Усе залежить від рівня зарплати, бажаного віку виходу на пенсію та способу життя після завершення кар’єри.

Раніше Фокус писав, що молодь дедалі частіше живе без фінансової "подушки", а високий рівень боргів знижує стійкість до економічних криз та непередбачених витрат.