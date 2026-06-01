Могут ли украинцев лишать жилья за долги во время войны? Фокус попросил юриста проанализировать ситуацию, которая сложилась в стране.

Инициатива финансового сектора по реформированию правил взыскания задолженности, которая активно обсуждается в мае 2026 года, отражает длительный конфликт интересов между банковской системой и социальной защитой граждан в условиях военного положения. Об этом сказала адвокат Дина Дрыжакова в комментарии Фокусу.

Отметим, что в Украине не утихают дискуссии вокруг кредитных долгов и защиты заемщиков во время войны. Банковский сектор настаивает на смягчении военных ограничений по взысканию задолженности, аргументируя это необходимостью восстановления нормальной работы финансовой системы и снижения кредитных рисков.

Однако правозащитники предостерегают от таких шагов Ведь слишком быстрый возврат к довоенным механизмам может привести к волне конфликтов, злоупотреблений и даже потери жилья гражданами, пострадавшими от войны. Фокус уже объяснял, какие именно изменения предлагают банки, почему они считают действующие правила проблемой и могут ли у украинцев забрать единственное жилье и все деньги за долги.

Каких изменений по долгам клиентов требуют банки

Как растолковала адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group Дина Дрыжакова, инициатива финансового сектора, которая активно обсуждается, касается сразу нескольких ключевых направлений.

"Банковское сообщество стремится существенно ускорить процедуры взыскания и снизить собственные операционные расходы", — отмечает она.

Сейчас действует законодательный запрет на принудительное взыскание и конфискацию залогового недвижимого имущества по просроченным ипотечным кредитам. Банки предлагают отменить этот мораторий для так называемых "безопасных регионов" (где не ведутся активные боевые действия), оставив ограничения только для уничтоженного имущества или имущества на прифронтовых/оккупированных территориях

Прежде всего банки предлагают частично отменить мораторий на взыскание ипотечного жилья. Сейчас законодательство запрещает принудительное взыскание залоговой недвижимости по просроченным ипотечным кредитам во время военного положения.

Финучреждения предлагают оставить защиту только для:

уничтоженного жилья;

имущества на оккупированных территориях;

недвижимости в прифронтовых регионах.

Для так называемых "безопасных областей" банки хотят вернуть возможность принудительного взыскания.

Финансовый сектор также продвигает идею упрощения процедур возврата долгов, в частности:

возвращение нотариальных исполнительных надписей;

упрощенное издание судебных приказов о взыскании;

возвращение части споров в третейские суды;

пересмотр ограничений на штрафы и пеню во время военного положения.

Фактически банки стремятся получить более быстрые механизмы возврата средств без длительных судебных процессов.

Почему банки требуют изменений

В финсекторе утверждают, что антикризисные механизмы, введенные после начала полномасштабной войны, выполнили свою социальную функцию, однако теперь начинают создавать проблемы для экономики.

По словам адвоката Дины Дрыжаковой, банки считают, что часть заемщиков начала сознательно пользоваться военными ограничениями.

"Моратории привели к тому, что даже те заемщики, которые имеют доход и находятся в безопасных регионах, пользуются безнаказанностью и сознательно не платят по обязательствам", — объясняет эксперт.

Еще одна проблема — чрезвычайно медленные судебные процедуры.

Из-за разбирательств банкам приходится формировать большие резервы под проблемные кредиты, а это напрямую влияет на стоимость новых займов.

"Поскольку процедура взыскания залога через государственные суды длится годами, банки вынуждены закладывать эти колоссальные риски в процентные ставки для новых, добросовестных клиентов", — отмечает Дрыжакова.

По оценкам финансового сектора, действующие правила также сдерживают развитие ипотечных программ, в частности государственной "еОсели".

Юристы бьют тревогу

Предложения банков серьезно критикуют юристы и правозащитники. Прежде всего из-за возвращения практики взыскания долгов с помощью нотариальных исполнительных надписей.

До войны этот механизм уже неоднократно становился предметом судебных споров.

"Практика взыскания долгов через нотариусов в прошлом сопровождалась массовыми нарушениями, когда исполнительные надписи совершались на договорах, которые не были нотариально удостоверены, или на основании противоречивых расчетов долга", — поясняет Дина Дрыжакова.

Во многих случаях должники узнавали об аресте счетов уже после фактической блокировки средств.

Предлагается восстановить практику взыскания небольших задолженностей (например, по потребительским кредитам) через нотариальную надпись на договоре, без открытия длительных судебных производств

"Возвращение этого инструмента без жестких предохранителей может привести к волне произвола", — предупреждает адвокат.

Также упрощенные процедуры через судебные приказы или третейские суды ограничат право граждан на полноценную защиту.

Заемщики рискуют потерять не только возможность доказывать форс-мажорные обстоятельства, просить суд уменьшить штрафы, но и оспаривать неправильные расчеты банков.

Мораторий на ипотеку, аресты счетов и штрафы

Самый больной вопрос — жилье: будут ли забирать квартиры за долги

Больше всего споров вызывает потенциальная отмена моратория на взыскание ипотеки.

Несмотря на то, что банки предлагают распространить новые правила только на "безопасные" регионы, юристы считают это чрезвычайно рискованным шагом.

"Многие граждане потеряли работу, бизнес или здоровье. Появление риска потерять жилье из-за кредитных проблем может спровоцировать серьезное социальное недовольство", — отмечает Дрыжакова.

Особенно чувствительным этот вопрос является на фоне экономической нестабильности и массового внутреннего перемещения украинцев.

Что уже меняет государство

Параллельно в Украине продолжается масштабное реформирование системы исполнительного производства.

Напомним, Верховная Рада уже приняла законопроект по совершенствованию исполнения судебных решений. Документ предусматривает:

автоматизацию поиска имущества должников;

цифровое взаимодействие государственных реестров;

ускорение исполнительных процедур.

В то же время в общих правилах взыскания все еще действует важная социальная норма. Единое жилье не могут изъять, если долг не превышает 50 минимальных зарплат. По состоянию на 2026 год это около 432 тыс. грн.

Однако в ипотечных спорах ситуация иная, ведь жилье выступает предметом залога.

Именно поэтому банки стремятся получить для таких случаев отдельные механизмы защиты прав кредитора.

Поэтому пока речь идет только о предложениях банковских ассоциаций и концептуальных дискуссиях в парламентских рабочих группах.

Однако финансовый сектор все активнее настаивает на возвращении "рыночных правил игры".

А власть тем временем оказалась между двумя рисками. Угрозой ухудшения финансовой стабильности банков, с одной стороны, и опасностью массовых социальных конфликтов из-за выселения и долгов — с другой.

Пока юристы прогнозируют, даже при условии принятия изменений, они вряд ли заработают в жестком виде. Вероятно, законодатели введут минимальные пороги задолженности и обязательные процедуры реструктуризации. Также возможно географическое разделение регионов по уровню риска и дополнительные механизмы защиты социально уязвимых заемщиков.

В то же время само появление таких инициатив свидетельствует, что финансовый сектор уже готовится к постепенному сворачиванию военных кредитных послаблений и возвращению к более жестким правилам взыскания долгов.

