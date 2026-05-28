Верховная Рада поддержала пакет решений, который предусматривает изменения в бюджет, налоговую реформу и новую систему соцподдержки в Украине. Фокус собрал ключевые принятия и выяснил, чего дальше ждать армии и гражданским.

Сегодня, 28 мая, Верховная Рада приняла сразу несколько решений, которые будут определять экономическую политику Украины в ближайшие годы. Речь идет не только об изменениях в бюджет и новом кредите от Европейского Союза, а фактически о продолжении масштабной перестройки налоговой и социальной системы страны в условиях войны.

Вот итоги голосований.

Парламент одновременно поддержал увеличение расходов госбюджета на 1,56 трлн грн, ратифицировал кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро и одобрил новую модель базовой социальной помощи. Все это свидетельствует, что Украина балансирует между финансированием обороны, социальными расходами и требованиями международных партнеров.

Оборона — главный приоритет страны

Наибольший финансовый акцент сделан на армии и оборонной промышленности.

Как уже анонсировало Минобороны, реформы в этой области предусматривают изменения относительно денежного обеспечения военнослужащих, сроков службы и возможность увольнения для отдельных категорий военных, которые служат от 2022 года.

Дополнительные бюджетные средства направят на закупку оружия, ремонт техники, выплаты военным и защиту энергосистемы. Еще 10,8 млрд грн правительство выделяет отдельно на производство и модернизацию вооружения.

Это свидетельствует о переходе к модели долгосрочного наращивания собственного военного производства, поскольку война приобретает затяжной характер, а зависимость от внешних поставок остается риском.

Украина переходит к военной экономике — что решила Верховная Рада 28 мая Фото: Скрин видео

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, предусматривается повышение базового денежного обеспечения военнослужащих от 20 тыс. до 30 тыс. грн.

Также военные смогут получать денежное обеспечение до 400 тыс. грн. Речь идет о тех, кто защищает страну на переднем крае.

"То есть за каждый день выполнения боевых задач, в зависимости от их сложности и т.д. — планируется дополнительная оплата 20-40 тыс. в день", — рассказал один из собеседников.

При этом рост оборонных расходов невозможно покрывать только внутренними доходами бюджета, поэтому критически важным остается внешнее финансирование.

Кредит ЕС — деньги в обмен на реформы

ВР ратифицировала соглашение с ЕС на 90 млрд евро. И это является одним из крупнейших финансовых решений последних лет. Украина взяла на себя ряд обязательств в сфере налоговой и таможенной политики, а именно:

5% военного сбора;

отмена льгот для международных посылок;

налогообложение доходов с цифровых платформ;

реформа упрощенной системы для ФЛП;

усиление борьбы со схемами дробления бизнеса.

Рада ратифицировала соглашение с ЕС и меморандум, в которых среди условий предусмотрена отмена налоговых льгот на международные посылки, кроме отдельных категорий, в частности оборонных товаров

Отметим, что ратификация не означает автоматического введения налога. Речь идет об обязательствах Украины в рамках международного соглашения, которые еще потребуют отдельного законодательного оформления и принятия соответствующих изменений в национальном законодательстве.

Эти шаги направлены на увеличение внутренних бюджетных поступлений и уменьшение теневых схем оптимизации.

Налоги на посылки и цифровые платформы

Отдельный блок решений ВР касается международной торговли и цифровой экономики.

Отмена налоговых льгот на посылки может повлиять на стоимость товаров из зарубежных маркетплейсов. В то же время это должно выровнять условия конкуренции между украинским и иностранным бизнесом.

Что касается налогообложения цифровых доходов, то речь идет о фрилансе, онлайн-платформах и сервисах, которые ранее часто работали вне полного налогового учета.

Верховная Рада поддержала пакет решений, который предусматривает новую систему соцподдержки Фото: Из открытых источников

Новая модель социальной помощи

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о базовой социальной помощи, предусматривающий объединение нескольких видов выплат в единую систему, где государство будет оценивать потребности конкретной семьи и формировать индивидуальный план поддержки.

Минимальный размер пособия не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а это 3328 грн.

Отдельный акцент сделали на стимулировании возвращения трудоспособных граждан к рынку труда.

Как отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, ситуация требует от Украины быть более гибкой в своей экономической политике для дальнейшего привлечения внешнего финансирования.

"Будем надеяться, что государственный бюджет действительно получит дополнительные доходы и на долгосрочную перспективу это будет способствовать достижению бездефицитного бюджета в определенном будущем", — прокомментировал ситуацию эксперт.

Поэтому, учитывая ключевые изменения, можно сказать, что экономические решения Рады сейчас формируют новую логику государственной политики, а именно усиливают оборонные расходы, расширяют сотрудничество с международными кредиторами и постепенно усиливают налоговую нагрузку и перестройку социальной системы.

Напомним, Фокус опросил экспертов относительно ситуации в Украине, которая наступит после отклонения налога на посылки, который входит в требования МВФ.