Украина получит первые выплаты из €90 млрд от ЕС — когда поступят средства

Еврокомиссар надеется, что на следующей неделе ЕС сможет осуществить первые выплаты для Украины.

Украина уже в ближайшее время может получить первый транш финансовой помощи от Европейского Союза в рамках масштабной кредитной программы на 90 млрд евро. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

По ее словам, в Брюсселе рассчитывают осуществить первые выплаты уже на следующей неделе.

Она подчеркнула, все, что касается Украины, является ответственностью Европейской комиссии.

"Мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь, что уже на следующей неделе сможем отправить первые платежи", — подчеркнула Кос.

В ЕС подчеркнули, что Украина выполняет необходимые условия и продвигается во внедрении изменений

Куда направят деньги от ЕС

Еврокомиссар отметила, что сейчас продолжаются дискуссии относительно нового многолетнего бюджета ЕС, однако уже сейчас вместе с международными донорами удалось обеспечить значительный объем финансирования для Украины.

Также Кос подчеркнула, что новая программа поддержки рассчитана до конца 2027 года. Часть средств планируют направить не только на оборонные нужды, но и на поддержку стабильной работы украинского государства.

По словам еврокомиссара, финансирование поможет Украине защищать не только собственную территорию, но и европейские ценности. В то же время получение средств связано с продолжением реформ, которые Киев, по оценке ЕС, пока выполняет.

"Я хотела бы сказать, что эти средства остановят войну. Однако, к сожалению, не могу этого утверждать. Но эти деньги дадут Украине возможность защищать не только свое государство, но и Европу и европейские ценности", — сказала Кос.

В то же время получение помощи связано с продолжением реформ. В Брюсселе подчеркнули, что Украина выполняет необходимые условия и продвигается во внедрении изменений.

Отдельно еврокомиссар подчеркнула, что ЕС работает над возвращением украинских детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий. По оценкам международных партнеров, речь идет о более чем 20 тысячах детей. Для этого создана специальная международная коалиция с участием почти 60 стран.

Напомним, что кредитную программу объемом 90 млрд евро лидеры ЕС согласовали в конце 2025 года для поддержки Украины в 2026–2027 годах. В феврале 2026 года решение поддержал Европарламент.

Фокус уже сообщал, что одобрение пакета помощи некоторое время блокировала Венгрия из-за споров вокруг транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". После завершения ремонта украинского участка нефтепровода и возобновления поставок нефти в Словакию Совет ЕС окончательно одобрил кредитную программу и новый пакет санкций против России.