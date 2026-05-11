Україна отримає перші виплати з €90 млрд від ЄС — коли надійдуть кошти

Єврокомісарка сподівається, що наступного тижня ЄС зможе здійснити перші виплати для України.

Україна вже найближчим часом може отримати перший транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах масштабної кредитної програми на 90 млрд євро. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед засідання Ради ЄС із закордонних справ.

За її словами, у Брюсселі розраховують здійснити перші виплати вже наступного тижня.

Вона наголосила, все, що стосується України, є відповідальністю Європейської комісії.

"Ми рухаємося у правильному напрямку, і я сподіваюся, що вже наступного тижня зможемо надіслати перші платежі", — наголосила Кос.

В ЄС підкреслили, що Україна виконує необхідні умови та просувається у впровадженні змін

Куди скерують гроші від ЄС

Єврокомісарка зазначила, що наразі тривають дискусії щодо нового багаторічного бюджету ЄС, однак уже зараз разом із міжнародними донорами вдалося забезпечити значний обсяг фінансування для України.

Також Кос підкреслила, що нова програма підтримки розрахована до кінця 2027 року. Частину коштів планують спрямувати не лише на оборонні потреби, а й на підтримку стабільної роботи української держави.

За словами єврокомісарки, фінансування допоможе Україні захищати не тільки власну територію, а й європейські цінності. Водночас отримання коштів пов’язане з продовженням реформ, які Київ, за оцінкою ЄС, наразі виконує.

"Я хотіла би сказати, що ці кошти зупинять війну. Проте, на жаль, не можу цього стверджувати. Але ці гроші дадуть Україні можливість захищати не лише свою державу, а й Європу та європейські цінності", — сказала Кос.

Водночас отримання допомоги пов’язане з продовженням реформ. У Брюсселі підкреслили, що Україна виконує необхідні умови та просувається у впровадженні змін.

Окремо єврокомісарка наголосила, що ЄС працює над поверненням українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. За оцінками міжнародних партнерів, йдеться про понад 20 тисяч дітей. Для цього створено спеціальну міжнародну коаліцію за участі майже 60 країн.

Нагадаємо, що кредитну програму обсягом 90 млрд євро лідери ЄС погодили наприкінці 2025 року для підтримки України у 2026–2027 роках. У лютому 2026 року рішення підтримав Європарламент.

Фокус вже повідомляв, що схвалення пакета допомоги певний час блокувала Угорщина через суперечки навколо транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба". Після завершення ремонту української ділянки нафтопроводу та відновлення постачання нафти до Словаччини Рада ЄС остаточно схвалила кредитну програму та новий пакет санкцій проти Росії.