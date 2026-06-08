С 10 июня в Украине начнут действовать новые правила бронирования работников. уже известно, кто может автоматически потерять отсрочку от мобилизации.

В Украине меняется порядок бронирования военнообязанных сотрудников критически важных предприятий. Некоторые автоматически потеряют отсрочку. Часть новых норм заработает уже на этой неделе, с 10 июня, согласно постановлению Кабмина №692.

Правительство ввело обновленные требования к компаниям, которые имеют право бронировать работников от мобилизации. Речь идет прежде всего об уровне зарплат, проверке статуса критически важных предприятий и новых правилах учета сотрудников.

Какие изменения в правилах бронирования работников вводит Кабмин

Одной из ключевых новаций стало повышение минимального зарплатного порога.

Теперь для подтверждения статуса критически важного предприятия средняя зарплата для отсрочки работников должна быть не менее 25 941 грн до уплаты налогов. Это соответствует трем минимальным зарплатам.

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Для предприятий, работающих в районах боевых действий, на территориях возможных боевых действий, на ВОТ установили более низкий показатель — 21 618 грн, то есть 2,5 минимальной зарплаты.

В то же время государственные и коммунальные предприятия от нового зарплатного критерия освободили.

Новые правила бронирования от 10 июня Фото: Волынь

Сроки, когда предприятия должны пройти проверку

Кабмин определил переходный период до 1 сентября 2026 года. До этого времени действующие бронирования будут оставаться действительными.

По графику:

до 10 июня центральные органы власти и ОВА должны обновить критерии критичности предприятий;

до 1 июля должна завершиться проверка компаний;

до 1 сентября пересмотрят решение о предоставлении статуса критически важных.

Кто может потерять отсрочку от мобилизации

Автоматическая отмена бронирования грозит работникам компаний, которые:

не подтвердят статус критически важного предприятия;

не будут соответствовать новым требованиям;

не выполнят критерии по уровню зарплат.

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26 тысяч с июня, квота и потеря брони: как новые правила повлияют на получение отсрочки

В случае потери предприятием статуса критически важного бронирование сотрудников будет аннулироваться автоматически.

Правительство также изменило правила для работников-совместителей. Теперь таких сотрудников будут учитывать в квоте бронирования только по одному месту работы, чтобы избежать двойного учета.

Государство усиливает цифровой контроль

Параллельно в Украине продолжают цифровизацию системы воинского учета. Реестр "Оберег" уже интегрирован с базами Налоговой службы и Пенсионного фонда.

Благодаря этому территориальные центры комплектования могут в режиме реального времени видеть:

официальные доходы граждан;

уплату налогов работодателями;

данные о трудоустройстве военнообязанных.

Напомним, Фокус ранее уже писал, как получить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ. Адвокаты объяснили процедуру на примере военнообязанного из Черновцов.