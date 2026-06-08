Від 10 червня в Україні почнуть діяти нові правила бронювання працівників. Вже відомо, хто може автоматично втратити відстрочку від мобілізації.

В Україні змінюється порядок бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Дехто автоматично втратить відстрочку. Частина нових норм запрацює вже цього тижня, від 10 червня, згідно із постановою Кабміну №692.

Уряд запровадив оновлені вимоги до компаній, які мають право бронювати працівників від мобілізації. Йдеться насамперед про рівень зарплат, перевірку статусу критично важливих підприємств та нові правила обліку співробітників.

Які зміни у правилах бронювання працівників запроваджує Кабмін

Однією з ключових новацій стало підвищення мінімального зарплатного порогу.

Тепер для підтвердження статусу критично важливого підприємства середня зарплата для відстрочки працівників має бути не менше 25 941 грн до сплати податків. Це відповідає трьом мінімальним зарплатам.

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Для підприємств, які працюють у районах бойових дій, на територіях можливих бойових дій, на ТОТ встановили нижчий показник — 21 618 грн, тобто 2,5 мінімальної зарплати.

Водночас державні та комунальні підприємства від нового зарплатного критерію звільнили.

Нові правила бронювання від 10 червня Фото: Волинь

Терміни, коли підприємства мають пройти перевірку

Кабмін визначив перехідний період до 1 вересня 2026 року. До цього часу чинні бронювання залишатимуться дійсними.

За графіком:

до 10 червня центральні органи влади та ОВА мають оновити критерії критичності підприємств;

до 1 липня повинна завершитися перевірка компаній;

до 1 вересня переглянуть рішення щодо надання статусу критично важливих.

Хто може втратити відстрочку від мобілізації

Автоматичне скасування бронювання загрожує працівникам компаній, які:

не підтвердять статус критично важливого підприємства;

не відповідатимуть новим вимогам;

не виконають критерії щодо рівня зарплат.

Важливо

26 тисяч з червня, квота та втрата броні: як нові правила вплинуть на отримання відстрочки

У разі втрати підприємством статусу критично важливого бронювання співробітників анулюватиметься автоматично.

Уряд також змінив правила для працівників-сумісників. Тепер таких співробітників враховуватимуть у квоті бронювання лише за одним місцем роботи, щоб уникнути подвійного обліку.

Держава посилює цифровий контроль

Паралельно в Україні продовжують цифровізацію системи військового обліку. Реєстр "Оберіг" уже інтегрований із базами Податкової служби та Пенсійного фонду.

Завдяки цьому територіальні центри комплектування можуть у режимі реального часу бачити:

офіційні доходи громадян;

сплату податків роботодавцями;

дані про працевлаштування військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Фокус раніше вже писав, як отримати відстрочку від мобілізації в ЦНАП. Адвокати пояснили процедуру на прикладі військовозобов'язаного з Чернівців.