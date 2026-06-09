Хлеб, топливо и транспорт дорожают: в Украине сравнили цены с предыдущим месяцем (фото)
Госстат обнародовал новые данные об инфляции в Украине. Цены продолжают расти, но не так быстро, как раньше.
Инфляция в Украине замедлилась и темпы роста цен в мае 2026 года несколько спокойнее. В то же время продукты все же дорожают, а стоимость топлива и транспорта повышается, просто не так быстро, как раньше. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
По свежим данным Госстата, потребительская инфляция составила 0,9% по сравнению с апрелем, а в годовом измерении показала 8,2%.
Поэтому в апреле годовая инфляция была выше и составила 8,6%, что свидетельствует о постепенном уменьшении инфляционного давления.
Как менялась инфляция в 2026 году
В начале года цены росли медленнее, однако весной темпы ускорились:
Так, январь показал 0,7% за месяц, что является 7,4% в годовом измерении. В марте было 1,7% и 7,9%. В апреле зафиксировали 1,4% и 8,6%, а в мае — 0,9% и 8,2%.
В Госстате отмечают, что снижение месячного показателя с 1,4% до 0,9% означает замедление подорожания товаров и услуг.
Что подорожало больше всего за месяц
Самый существенный рост цен зафиксировали в продовольственном сегменте и транспорте:
- продукты переработки зерновых (хлеб, мука, макароны) — +16,7%;
- топливо — +7,9%;
- транспортные услуги — +4,7%;
- продукты питания и безалкогольные напитки — +1,9%;
- алкоголь и табачные изделия — +1,2%.
В то же время базовая инфляция, которая не учитывает цен на топливо и продукты питания, составила 7,1%, а инфляция в сфере услуг — 12,8%.
Почему цены продолжают расти
В Национальном банке объясняют инфляционное давление несколькими факторами. Прежде всего, подорожанием энергоресурсов. Также важную роль играет ослабление гривны. Фиксируют и рост расходов бизнеса на зарплаты и логистику.Важно
По прогнозу НБУ, в 2026 году инфляция может временно ускориться до 9,4%, однако уже в 2027 году ожидается ее снижение до 6,5%, а в 2028-м — до целевых 5%.
Как это влияет на украинцев
Месячный рост цен на 0,9% для большинства потребителей является малозаметным. Однако годовая инфляция в 8,2% уже существенно влияет на расходы домохозяйств. Речь идет в частности о продуктах питания, которые дорожают быстрее других товаров.
Больше всего украинцы ощущают рост цен на хлеб, макароны и топливо.
Между тем в Госстате отмечают. что несмотря на продолжение инфляции, темпы повышения цен в мае стали ниже апрельских.
Напомним, в Украине прогнозируют новый скачок цен на топливо с дизелем до 95 грн. Уже осенью 2026 года стоимость может существенно возрасти.