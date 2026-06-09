Госстат обнародовал новые данные об инфляции в Украине. Цены продолжают расти, но не так быстро, как раньше.

Инфляция в Украине замедлилась и темпы роста цен в мае 2026 года несколько спокойнее. В то же время продукты все же дорожают, а стоимость топлива и транспорта повышается, просто не так быстро, как раньше. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

По свежим данным Госстата, потребительская инфляция составила 0,9% по сравнению с апрелем, а в годовом измерении показала 8,2%.

Поэтому в апреле годовая инфляция была выше и составила 8,6%, что свидетельствует о постепенном уменьшении инфляционного давления.

Больше всего в мае подорожали хлеб, фрукты, топливо и транспорт Фото: Госстат

Как менялась инфляция в 2026 году

В начале года цены росли медленнее, однако весной темпы ускорились:

Так, январь показал 0,7% за месяц, что является 7,4% в годовом измерении. В марте было 1,7% и 7,9%. В апреле зафиксировали 1,4% и 8,6%, а в мае — 0,9% и 8,2%.

Відео дня

В Госстате отмечают, что снижение месячного показателя с 1,4% до 0,9% означает замедление подорожания товаров и услуг.

Продукты в магазинах Украины растут в цене в магазинах Украины Фото: Официальный сайт Одессы

Что подорожало больше всего за месяц

Самый существенный рост цен зафиксировали в продовольственном сегменте и транспорте:

продукты переработки зерновых (хлеб, мука, макароны) — +16,7%;

топливо — +7,9%;

транспортные услуги — +4,7%;

продукты питания и безалкогольные напитки — +1,9%;

алкоголь и табачные изделия — +1,2%.

В то же время базовая инфляция, которая не учитывает цен на топливо и продукты питания, составила 7,1%, а инфляция в сфере услуг — 12,8%.

В мае 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 8,2% в годовом измерении Фото: Госстат

Почему цены продолжают расти

В Национальном банке объясняют инфляционное давление несколькими факторами. Прежде всего, подорожанием энергоресурсов. Также важную роль играет ослабление гривны. Фиксируют и рост расходов бизнеса на зарплаты и логистику.

Важно

Ужин за 12 тысяч: украинки сравнили цены на жизнь в Лондоне и Киеве

По прогнозу НБУ, в 2026 году инфляция может временно ускориться до 9,4%, однако уже в 2027 году ожидается ее снижение до 6,5%, а в 2028-м — до целевых 5%.

Как это влияет на украинцев

Месячный рост цен на 0,9% для большинства потребителей является малозаметным. Однако годовая инфляция в 8,2% уже существенно влияет на расходы домохозяйств. Речь идет в частности о продуктах питания, которые дорожают быстрее других товаров.

Больше всего украинцы ощущают рост цен на хлеб, макароны и топливо.

Между тем в Госстате отмечают. что несмотря на продолжение инфляции, темпы повышения цен в мае стали ниже апрельских.

Напомним, в Украине прогнозируют новый скачок цен на топливо с дизелем до 95 грн. Уже осенью 2026 года стоимость может существенно возрасти.