Держстат оприлюднив нові дані про інфляцію в Україні. Ціни продовжують зростати, але не так швидко, як раніше.

Інфляція в Україні сповільнилася і темпи зростання цін у травні 2026 року дещо повільніші. Водночас продукти все ж дорожчають, а вартість пального і транспорту підвищується, просто не так швидко, як раніше. Про це повідомили в Державній службі статистики.

За свіжими даними Держстату, споживча інфляція становила 0,9% у порівнянні з квітнем, а в річному вимірі показала 8,2%.

Тож у квітні річна інфляція була вищою і становила 8,6%, що свідчить про поступове зменшення інфляційного тиску.

Найбільше у травні здорожчали хліб, фрукти, пальне та транспорт Фото: Держстат

Як змінювалася інфляція 2026 року

На початку року ціни зростали повільніше, однак навесні темпи прискорилися:

Так, січень показав 0,7% за місяць, що є 7,4% у річному вимірі. В березні було 1,7% та 7,9%. В квітні зафіксували 1,4% та 8,6%, а в травні — 0,9% та 8,2%.

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У Держстаті зазначають, що зниження місячного показника з 1,4% до 0,9% означає уповільнення подорожчання товарів і послуг.

Продукти в магазинах України зростають в ціні Фото: Официальный сайт Одессы

Що здорожчало найбільше за місяць

Найсуттєвіше зростання цін зафіксували у продовольчому сегменті та транспорті:

продукти переробки зернових (хліб, борошно, макарони) — +16,7%;

пальне — +7,9%;

транспортні послуги — +4,7%;

продукти харчування та безалкогольні напої — +1,9%;

алкоголь і тютюнові вироби — +1,2%.

Водночас базова інфляція, яка не враховує цін на пальне та продукти харчування, становила 7,1%, а інфляція у сфері послуг — 12,8%.

У травні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 8,2% у річному вимірі Фото: Держстат

Чому ціни продовжують зростати

У Національному банку пояснюють інфляційний тиск кількома факторами. Передусім, подорожчанням енергоресурсів. Також важливу роль грає послаблення гривні. Фксують і зростання витрат бізнесу на зарплати та логістику.

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За прогнозом НБУ, у 2026 році інфляція може тимчасово прискоритися до 9,4%, однак уже 2027 року очікується її зниження до 6,5%, а у 2028-му — до цільових 5%.

Як це впливає на українців

Місячне зростання цін на 0,9% для більшості споживачів є малопомітним. Проте річна інфляція у 8,2% вже суттєво впливає на витрати домогосподарств.Йдеться зокрема про продукти харчування, які дорожчають швидше за інші товари.

Найбільше українці відчувають зростання цін на хліб, макарони та пальне.

Тим часом у Держстаті наголошують. що попри продовження інфляції, темпи підвищення цін у травні стали нижчими за квітень.

Нагадаємо, в Україні прогнозують новий стрибок цін на пальне з дизелем до 95 грн. Вже восени 2026 року вартість може суттєво зрости.