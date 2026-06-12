Сравним цены на топливо в Украине и Европе. Где выгоднее заправляться?

В Украине продолжается снижение цен на топливо на АЗС, тогда как в большинстве стран Европы стоимость бензина и дизельного топлива остается значительно выше. Наибольшая разница наблюдается в цене на дизельное топливо, а вот бензин в Польше оказался даже дешевле, чем в Украине.

12 июня цены на АЗС в Украине демонстрируют снижение. Агрегаторы топливного рынка, в частности AUTO.RIA, оценивают среднюю стоимость в 75,6 грн/л для бензина А-95 и 83,5 грн/л для дизельного топлива. Данные могут незначительно отличаться в зависимости от методики подсчета и региона.

Цены на топливо в Украине: где дешевле заправить автомобиль

По данным AUTO.RIA и Минфина, средняя стоимость топлива в Украине по состоянию на середину июня 2026 года остается относительно стабильной.

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Средние цены на АЗС составляют:

дизельное топливо — 83,23 грн/л;

бензин А-95 — 75,30 грн/л;

бензин А-95+ — 79,30 грн/л;

автогаз — 44,97 грн/л.

Где самое дешёвое топливо в регионах

Среди областей самые низкие средние цены на дизельное топливо зафиксированы в:

Хмельницкой области — 82,37 грн/л;

Винницкой области — 82,53 грн/л;

Тернопольской области — 82,62 грн/л;

Житомирской области — 82,69 грн/л.

Самый дешевый бензин А-95 сейчас можно найти в:

в Днепропетровской области — 74,83 грн/л;

Харьковской области — 74,75 грн/л;

Винницкой области — 74,94 грн/л;

Хмельницкой области — 75,03 грн/л.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС

Среди крупнейших сетей самые высокие цены на бензин и дизельное топливо традиционно устанавливают OKKO, WOG и SOCAR.

Так, на заправках OKKO и WOG стоимость топлива составляет:

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин А-95+ — 81,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

автогаз — 46,90 грн/л.

На АЗС SOCAR дизельное топливо стоит 86,90 грн/л, а бензин А-95 — 78,90 грн/л.

Среди более доступных предложений:

UPG: А-95 — 74,90 грн/л, дизель — 80,90 грн/л, газ — 43,90 грн/л;

"Укрнафта": А-95 — 74,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, газ — 43,90 грн/л;

AMIC: А-95 — 74,09 грн/л, дизель — 83,30 грн/л, газ — 44,62 грн/л;

"БРСМ-Нафта": А-95 — 72,39 грн/л, дизель — 79,08 грн/л, газ — 43,32 грн/л.

Наиболее низкие цены среди крупных сетей в настоящее время предлагают "БРСМ-Нафта" и UPG, тогда как премиальные сети OKKO, WOG и SOCAR остаются самыми дорогими на рынке.

В Украине или в ЕС: где топливо дороже

По данным европейской статистики за март-апрель 2026 года, средняя стоимость дизельного топлива в странах ЕС составляет около 93–97 грн/л в пересчете по официальному курсу НБУ 51,83 грн за евро. Бензин А-95 в среднем стоит 92-102 грн/л.

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Для сравнения: в Украине средняя цена дизельного топлива составляет 83,23 грн/л, а бензина А-95 — 75,30 грн/л.

Можно сделать вывод, что дизельное топливо в Украине дешевле среднеевропейского примерно на 10–14 грн/л, или на 12–15 %. Бензин А-95 стоит на 17-27 грн/л дешевле, что соответствует разнице примерно в 19-26% в зависимости от страны и региона ЕС.

Самое дорогое топливо традиционно продается в Нидерландах и Германии. На некоторых заправках стоимость бензина там превышает 100 грн за литр в пересчете на украинскую валюту.

В соседней с Украиной Польше бензин А-95 стоит 5,96 злотого за литр. По курсу НБУ на 12 июня 2026 года (12,1888 грн за злотый) это составляет примерно 72,66 грн/л. Для сравнения, в Украине средняя цена бензина А-95 держится на уровне 75,22 грн/л. Можно сделать вывод, что в Украине топливо дороже примерно на 2,56 грн/л, или около 3,4%.

Дизельное топливо в Польше стоит 8,40 злотых за литр, что в пересчете составляет примерно 102,43 грн/л. В Украине средняя цена дизельного топлива — 82,87 грн/л. Разница составляет около 19,56 грн/л, или почти 24% в пользу Украины.

Автогаз в Польше также значительно дешевле — около 33,40 грн/л, тогда как в Украине средняя цена составляет 44,79 грн/л. Разница составляет примерно 11,39 грн/л, или около 25%.

Напомним, на днях речь шла о введении нового стандарта бензина Е10 с содержанием биоэтанола 7% и выше. Об этом сообщил энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Новый бензин Е10 в Украине. Эксперт также объяснил, что на самом деле изменится для водителей в Украине.