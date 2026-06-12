Порівняємо ціни на пальне в Україні та Європі. Де вигідніше заправлятися?

В Україні продовжується зниження цін на пальне на АЗС, тоді як у більшості країн Європи вартість бензину та дизеля залишається значно вищою. Найбільша різниця спостерігається на дизельному пальному, а от бензин у Польщі виявився навіть дешевшим, ніж в Україні.

12 червня ціни на АЗС в Україні демонструють зниження. Агрегатори паливного ринку, зокрема AUTO.RIA, оцінюють середню вартість як 75,6 грн/л для бензину А-95 та 83,5 грн/л для дизеля. Дані можуть незначно відрізнятися залежно від методики підрахунку та регіону.

Ціни на пальне в Україні: де дешевше заправити авто

За даними AUTO.RIA та Мінфіну, середня вартість пального в Україні станом на середину червня 2026 року залишається відносно стабільною.

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Середні ціни на АЗС становлять:

дизельне пальне — 83,23 грн/л;

бензин А-95 — 75,30 грн/л;

бензин А-95+ — 79,30 грн/л;

автогаз — 44,97 грн/л.

Де найдешевше пальне в регіонах

Серед областей найнижчі середні ціни на дизельне пальне зафіксовані у:

Хмельницькій області — 82,37 грн/л;

Вінницькій області — 82,53 грн/л;

Тернопільській області — 82,62 грн/л;

Житомирській області — 82,69 грн/л.

Найдешевший бензин А-95 наразі можна знайти у:

Дніпропетровській області — 74,83 грн/л;

Харківській області — 74,75 грн/л;

Вінницькій області — 74,94 грн/л;

Хмельницькій області — 75,03 грн/л.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС

Серед найбільших мереж найвищі ціни на бензин і дизель традиційно утримують OKKO, WOG та SOCAR.

Так, на OKKO та WOG вартість пального становить:

бензин А-95 — 78,90 грн/л;

бензин А-95+ — 81,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

автогаз — 46,90 грн/л.

На АЗС SOCAR дизель коштує 86,90 грн/л, а бензин А-95 — 78,90 грн/л.

Серед доступніших пропозицій:

UPG: А-95 — 74,90 грн/л, дизель — 80,90 грн/л, газ — 43,90 грн/л;

"Укрнафта": А-95 — 74,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, газ — 43,90 грн/л;

AMIC: А-95 — 74,09 грн/л, дизель — 83,30 грн/л, газ — 44,62 грн/л;

"БРСМ-Нафта": А-95 — 72,39 грн/л, дизель — 79,08 грн/л, газ — 43,32 грн/л.

Найнижчі ціни серед великих мереж наразі пропонують "БРСМ-Нафта" та UPG, тоді як преміальні мережі OKKO, WOG і SOCAR залишаються найдорожчими на ринку.

В Україні чи в ЄС: де пальне дорожче

За даними європейської статистики за березень-квітень 2026 року, середня вартість дизельного пального в країнах ЄС становить близько 93-97 грн/л у перерахунку за офіційним курсом НБУ 51,83 грн за євро. Бензин А-95 у середньому коштує 92-102 грн/л.

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Для порівняння, в Україні середня ціна дизельного пального становить 83,23 грн/л, а бензину А-95 — 75,30 грн/л.

Можна зробити висновок, що дизель в Україні дешевший за середньоєвропейський приблизно на 10-14 грн/л, або на 12-15%. Бензин А-95 коштує менше на 17-27 грн/л, що відповідає різниці приблизно 19-26% залежно від країни та регіону ЄС.

Найдорожче пальне традиційно продається у Нідерландах і Німеччині. На окремих заправках вартість бензину там перевищує 100 грн за літр у перерахунку на українську валюту.

У сусідній з Україною Польщі бензин А-95 коштує 5,96 злотого за літр. За курсом НБУ на 12 червня 2026 року (12,1888 грн за злотий) це становить приблизно 72,66 грн/л. Для порівняння, в Україні середня ціна бензину А-95 тримається на рівні 75,22 грн/л. Можна зробити висновок, що в Україні пальне дорожче приблизно на 2,56 грн/л, або близько 3,4%.

Дизельне пальне в Польщі коштує 8,40 злотих за літр, що у перерахунку становить приблизно 102,43 грн/л. В Україні середня ціна дизеля — 82,87 грн/л. Різниця становить близько 19,56 грн/л, або майже 24% на користь України.

Автогаз у Польщі також суттєво дешевший — близько 33,40 грн/л, тоді як в Україні середня ціна становить 44,79 грн/л. Різниця сягає приблизно 11,39 грн/л, або близько 25%.

Нагадаємо, днями йшлося про запровадження нового стандарту бензину Е10, із вмістом біоетанолу 7% і вище. Про це сказав енергетичний експерт і керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.овий бензин Е10 в Україні. Експерт також пояснив, що насправді зміниться для водіїв в Україні.