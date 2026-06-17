Выплаты до 1 миллиона гривен: кому в Украине гарантировали дополнительную компенсацию

В Украине изменили порядок выплаты единовременной денежной помощи пострадавшим на объектах критической инфраструктуры в результате российской агрессии. Отныне люди смогут получить доплату, если им присвоят более высокую группу инвалидности, а также обращаться за помощью в течение трех лет после окончания военного положения.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Кабинет Министров принял решение, уточняющее порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи. Размеры выплат остались без изменений: 200 тыс. грн для лиц с инвалидностью III группы, 500 тыс. грн — II группы, 800 тыс. грн — I группы и 1 млн грн в случае гибели человека.

Одним из главных нововведений стал механизм доплаты разницы между ранее полученной и новой суммой пособия в случае изменения группы инвалидности. Если после ухудшения состояния здоровья человеку присвоят более высокую группу инвалидности, государство выплатит разницу до гарантированного законом размера компенсации.

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Кроме того, правительство определило сроки реализации права на пособие. Подать заявление можно в период действия военного положения и в течение трёх лет после его прекращения или отмены.

Право на выплаты имеют лица, пострадавшие в результате военной агрессии РФ и находившиеся на момент происшествия на объектах критической инфраструктуры, работники операторов критической инфраструктуры, а также государственные служащие и должностные лица органов местного самоуправления. Помощь назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, если человек или семья погибшего уже получили другие единовременные или страховые выплаты по тому же случаю, но их размер меньше предусмотренного законом, государство компенсирует разницу. Это гарантирует получение полного объема поддержки, установленного законодательством.

Напомним, что некоторые украинцы могут получать повышенные пенсионные выплаты в связи с инвалидностью, вызванной последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Для лиц с инвалидностью II группы минимальный гарантированный размер пенсии в 2026 году составляет 16 522,84 грн с учётом всех надбавок и доплат.

Кроме того, ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получат разовую денежную помощь. Размер выплат составит от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя. Большинство украинцев получат средства автоматически через Пенсионный фонд или соответствующие государственные органы.