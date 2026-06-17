Виплати до 1 мільйона гривень: кому в Україні гарантували додаткову компенсацію

В Україні змінили порядок виплати одноразової грошової допомоги постраждалим на об’єктах критичної інфраструктури внаслідок російської агресії. Відтепер люди зможуть отримати доплату, якщо їм встановлять вищу групу інвалідності, а також звертатися по допомогу протягом трьох років після завершення воєнного стану.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке уточнює порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги. Розміри виплат залишилися без змін: 200 тис. грн для осіб з інвалідністю III групи, 500 тис. грн — II групи, 800 тис. грн — I групи та 1 млн грн у разі загибелі людини.

Одним із головних нововведень став механізм доплати різниці між раніше отриманою та новою сумою допомоги у разі зміни групи інвалідності. Якщо після погіршення стану здоров’я людині встановлять вищу групу інвалідності, держава виплатить різницю до гарантованого законом розміру компенсації.

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Також уряд визначив строки реалізації права на допомогу. Подати заяву можна під час дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення або скасування.

Право на виплати мають особи, які постраждали внаслідок військової агресії РФ і на момент події перебували на об’єктах критичної інфраструктури, працівники операторів критичної інфраструктури, а також державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування. Допомогу призначає та виплачує Пенсійний фонд України.

Крім того, якщо людина або родина загиблого вже отримала інші одноразові чи страхові виплати за той самий випадок, але їхній розмір менший за передбачений законом, держава компенсує різницю. Це гарантує отримання повного обсягу підтримки, встановленого законодавством.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримувати підвищені пенсійні виплати через інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Для осіб з інвалідністю II групи мінімальний гарантований розмір пенсії у 2026 році становить 16 522,84 грн з урахуванням усіх надбавок і доплат.

Також до Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. Розмір виплат становитиме від 450 до 3100 гривень залежно від статусу одержувача. Більшість українців отримають кошти автоматично через Пенсійний фонд або відповідні державні органи.