Выплаты до 1 миллиона гривен: кому в Украине гарантировали дополнительную компенсацию

В Украине введены новые правила поддержки пострадавших от войны. Размеры выплат варьируются: от 200 тыс. грн до 1 млн. Фокус выяснил, кто входит в список категорий лиц, имеющих право на получение крупной единовременной помощи от государства, и каковы условия её получения.

Правительство изменило порядок и условия выплаты единовременной денежной помощи пострадавшим на объектах критической инфраструктуры в результате войны. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Согласно действующим нормам, размер пособия зависит от последствий полученных повреждений.

Кто имеет право на выплаты во время войны — суммы и важные изменения для родственников погибших

Для людей с инвалидностью:

на группу I предусмотрено 800 тыс. грн;

II группы — 500 тыс. грн;

III группы — 200 тыс. грн;

в случае гибели человека выплата составляет 1 млн грн.

Правительство также уточнило процедуру оформления личного распоряжения о получении средств в случае травмирования или смерти работника оператора критической инфраструктуры, государственного служащего или должностного лица органа местного самоуправления.

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Государство доплачивает разницу между ранее полученной и новой суммой пособия в случае изменения группы инвалидности Фото: из открытых источников

Как изменится доплата в случае изменения группы инвалидности

Одним из главных нововведений стал механизм доплаты разницы между ранее полученной и новой суммой пособия в случае изменения группы инвалидности. Если после ухудшения состояния здоровья человеку будет установлена более высокая группа инвалидности, государство выплатит разницу до гарантированного законом размера компенсации.

Сроки подачи заявления

Правительство определило сроки реализации права на пособие. Подать заявление можно в период действия военного положения и в течение трех лет после его прекращения или отмены.

Право на выплаты имеют лица, пострадавшие в результате военной агрессии РФ и находившиеся на момент происшествия на объектах критической инфраструктуры, работники операторов критической инфраструктуры, а также государственные служащие и должностные лица органов местного самоуправления. Помощь назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Добавим, что если человек или семья погибшего уже получили другие единовременные или страховые выплаты по тому же случаю, но их размер меньше предусмотренного законом, государство компенсирует разницу. Это гарантирует получение полного объема поддержки, установленного законодательством.

Напомним, что некоторые украинцы могут получать повышенные пенсионные выплаты в связи с инвалидностью, обусловленной последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Для лиц с инвалидностью II группы минимальный гарантированный размер пенсии в 2026 году составляет 16 522,84 грн с учетом всех надбавок и доплат.

Кроме того, ко Дню Независимости Украины отдельные категории граждан получат разовую денежную помощь. Размер выплат составит от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя. Большинство украинцев получат средства автоматически через Пенсионный фонд или соответствующие государственные органы.