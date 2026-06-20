Тяжелое решение: одна из крупнейших beauty-сетей Украины объявила о закрытии
Сеть магазинов косметики и средств по уходу Prostor закрывает торговые точки в Украине. Прекращение операционной деятельности начнется уже с 1 июля.
ООО "Нумис", развивающее сеть магазинов Prostor, сообщило о решении прекратить операционную деятельность компании с 1 июля 2026 года. Об этом сообщает профильное издание All Retail.
В компании, как отмечается, назвали это решение "трудным" и принесли извинения за то, что не смогли сообщить об изменениях раньше.
"Мы глубоко ценим тот путь, который мы прошли вместе с вами, и стремимся завершить все текущие процессы максимально корректно и прозрачно", — говорится в обращении.
В компании подчеркнули, что выполнят все свои обязательства в полном объеме, однако не сообщили о причинах закрытия магазинов, работающих в формате самообслуживания.
Бренд Prostor
На сайте компании указано, что свой первый магазин ритейлер открыл в 2005 году в Днепре. За 20 лет непрерывной работы бренд открыл более 470 магазинов в 132 городах страны.
Согласно данным из открытых источников, директором ООО "Нумис", владеющего брендом Prostor, является Александр Шкиль. В первом квартале 2026 года чистая прибыль юридического лица составила 6 195 000 грн.
Напомним, что во Львове с 1 июня прекратила работу сеть супермаркетов "Арсен", которая существовала с 2002 года.
Кроме того, Фокус писал о том, как беженка сравнила супермаркеты Германии и Украины. Женщина рассказала об особенностях местного шоппинга в продуктовых магазинах и бытовых привычках немцев.