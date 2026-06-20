Важке рішення: одна з найбільших beauty-мереж України заявила про закриття

Мережа магазинів краси та догляду Prostor закриває торгові точки в Україні. Припинення операційної діяльності розпочнеться вже з 1 липня.

ТОВ "Нуміс", яке розвиває мережу магазинів Prostor, повідомило про рішення припинити операційну діяльність компанії з 1 липня 2026 року. Про це інформує профільне видання All Retail.

У компанії, як зазначається, назвали це рішення "важким" та перепросили за неможливість повідомити про зміни раніше.

"Ми глибоко цінуємо той шлях, який пройшли разом із вами, і прагнемо завершити всі поточні процеси максимально коректно та прозоро", — йдеться у зверненні.

У компанії наголосили, що виконають усі свої зобов'язання у повному обсязі, однак не повідомивши про причини закриття магазинів, які працюють у форматі самообслуговування.

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Бренд Prostor

На сайті компанії йдеться, що свій перший магазин рітейлер відкрив у 2005 році у Дніпрі. За 20 років безперервної роботи бренд відкрив понад 470 магазинів в 132 містах країни.

Згідно з даними з відкритих джерел, директором ТОВ "Нуміс", яке володіє брендом Prostor, є Олександр Шкіль. У першому кварталі 2026 року чистий прибуток юридичної особи склав 6 195 000 грн.

Нагадаємо, у Львові з 1 червня припинила роботу мережа супермаркетів "Арсен", яка працювала з 2002 року.

Також Фокус писав, як біженка порівняла супермаркети Німеччини та України. Жінка поділилася особливостями місцевого продуктового шопінгу та побутовими звичками німців.