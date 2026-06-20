Эксперт объяснил, стоит ли беспокоиться из-за роста курса доллара и какие факторы будут определять ситуацию на рынке.

Несмотря на постепенное приближение курса доллара к отметке 45 грн, говорить о начале неконтролируемого ослабления национальной валюты пока нет оснований. Валютный рынок остается достаточно управляемым, а текущие колебания скорее свидетельствуют о поиске нового равновесного курса, чем об изменении общей тенденции. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

По его словам, психологический эффект от приближения курса доллара к отметке в 45 грн действительно ощутим для населения и бизнеса, однако сама по себе эта отметка не является критической для экономики.

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"Курс в районе 45 грн за доллар имеет скорее психологическое значение. Текущие показатели остаются близкими к параметрам, заложенным в бюджетные расчеты на 2026 год, где средневзвешенный курс определен на уровне 45,7 грн за доллар", — отмечает банкир.

Курс доллара приближается к отметке 45 грн, а евро стоит 52 Фото: omid armin/Unsplash

У НБУ есть достаточно инструментов для стабилизации рынка

По мнению эксперта, в ближайшие дни рынок может оставаться достаточно динамичным. В течение отдельных торговых сессий курс доллара может колебаться в пределах до 30 коп., однако такие колебания не выходят за рамки обычной рыночной волатильности.

Национальный банк по-прежнему играет ключевую роль в поддержании баланса.

По оценкам Лесового, в течение недели с 22 по 28 июня объем валютных интервенций НБУ может составить от 850 до 900 млн долларов.

Именно благодаря таким продажам валюты регулятор имеет возможность сглаживать дисбаланс между спросом и предложением на межбанковском рынке без жесткой фиксации курса.

Инфляция также способствует стабильности гривны

Дополнительным фактором поддержки национальной валюты по-прежнему является ослабление инфляционного давления.

Если в мае потребительские цены выросли на 0,7–0,9 %, то по итогам июня месячная инфляция может замедлиться примерно до 0,5 %.

Годовой показатель, который в мае составлял 8,2%, по прогнозам может снизиться до 7,85–7,9%.

По словам эксперта, летний сезон традиционно способствует снижению цен на часть сельскохозяйственной продукции, что положительно сказывается не только на ценах, но и на валютных настроениях населения.

Более низкие инфляционные ожидания означают меньшую склонность граждан и бизнеса к конвертации сбережений в иностранную валюту.

Что может повлиять на курс валют в ближайшее время

Среди основных рисков для валютного рынка Лесовой называет ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Колебания цен на нефть и нефтепродукты напрямую влияют на расходы импортеров, логистику, себестоимость производства и общий спрос на иностранную валюту в Украине.

Эксперт напоминает, что именно компании топливного сектора остаются одними из самых активных покупателей валюты из-за нестабильности цен на энергоресурсы.

Каким будет курс доллара и евро 22–28 июня

Согласно базовому прогнозу банка, к концу следующей недели доллар вряд ли превысит отметку в 45,2 грн.

Наиболее вероятным сценарием по-прежнему является торговля ниже отметки 45 грн за доллар.

Что касается курса евро в Украине, то он и в дальнейшем будет в значительной степени зависеть от ситуации на международном рынке и соотношения евро к доллару.

Если пара EUR/USD останется в пределах 1,15–1,18, то в Украине курс евро может находиться в диапазоне 51–52,5 грн, а скорее всего — 51,5–52,5 грн.

Что происходит в обменных пунктах

На наличном рынке, по словам эксперта, в настоящее время не наблюдается панического спроса на валюту.

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В то же время некоторые обменные пункты увеличивают разницу между ценами покупки и продажи валюты, пытаясь работать с более высокой маржой в условиях неопределенности. Это не свидетельствует о дефиците доллара или евро.

"Если клиенты не будут готовы покупать валюту по завышенным ценам, такие курсовые уровни долго не удержатся", — считает Лесовой.

Прогноз курса валют на 22–28 июня

По оценкам банкира, валютный рынок в конце июня будет оставаться активным, однако контролируемым.

Ожидаемые диапазоны курса:

межбанковский курс: 44,6–45 грн за доллар и 51–52,5 грн за евро;

наличный рынок: 44,3–45,2 грн за доллар и 51–52,5 грн за евро.

Несмотря на локальные колебания, предпосылок для резкого обвала гривны или стремительной девальвации пока не наблюдается.

Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин разобрал ключевые послания НБУ и рассказал, какой новый сценарий появился в прогнозах регулятора после решения оставить учетную ставку на уровне 15%.