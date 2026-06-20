Украинец добился повышения пенсии на ₴1,5 тысячи из-за "ошибки" ПФУ: как это удалось

Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел иск украинца к Пенсионному фонду Украины и удовлетворил требования истца, которому могут увеличить выплаты на 1500 грн, сообщили СМИ. ПФУ не индексировал пенсию, ссылаясь на нюансы законодательства, но суд встал на сторону пенсионера. Почему гражданин получал меньшие выплаты и в чём, по мнению судьи, ошибся Пенсионный фонд?

17 июня 2026 года суд огласил решение по делу № 300/5906/25 по иску пенсионера к ПФУ, говорится в материале СМИ "Обозреватель". Истец считал, что его пенсию необходимо проиндексировать, как это делается для других пенсионеров. Между тем представитель государственного учреждения уверял, что все, на что тот имеет право, — это не на индексацию, а на доплату в размере 100 грн.

Подробности иска, аргументы истца и ответчика, а также решение Ивано-Франковского окружного суда опубликованы в Государственном реестре судебных решений. Гражданин, указанный в протоколе как "Лицо 1", объяснил, почему требует индексации и перерасчета пенсии.

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Претензии состоят из двух частей.

Во-первых, речь шла о том, что гражданин вышел на пенсию в 2021 году, и в качестве базы для расчета выплат взяли "базу" в размере 10 846 грн. В 2023 и 2024 годах государство провело индексацию базовой зарплаты с коэффициентами 1,197 и 1,0796, но это почему-то не коснулось выплат истца. Вместо этого ему ежемесячно доплачивали по 100 грн.

Во-вторых, в 2025 году государство ввело коэффициент 1,115, а истцу ПФУ почему-то установило коэффициент 1,046. На момент подачи иска мужчина получал 14 168 грн., говорится в материалах дела.

Пенсии в Украине — аргументы истца по делу № 300/5906/25 Фото: Скриншот

В свою очередь, в Пенсионном фонде пояснили, что гражданин получал достаточно высокую пенсию, поскольку у него была высокая "база" — 10 тыс. грн. В последующие годы, 2023 и 2024, "база" была значительно меньше — условно, 7400 и 7900 грн, а цель индексации — выровнять выплаты для менее обеспеченных граждан. Именно поэтому истцу просто доплачивали по 100 грн, а не проводили перерасчет: ПФУ предоставил ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Пенсии в Украине — аргументы ПФУ по делу № 300/5906/25 Фото: Скриншот

Суд рассмотрел аргументы обеих сторон и постановил, что ПФУ действовал неправомерно, и поэтому пенсию истцу следует пересчитать с учетом соответствующих коэффициентов. В решении суда указано, что у Пенсионного фонда есть 30 дней на подачу апелляции, поэтому решение не является окончательным и может измениться.

Пенсии в Украине — решение суда по делу № 300/5906/25 Фото: Скриншот

Если последовательно применить коэффициенты 1,197, 1,0796 и 1,115, то в итоге пенсионер должен был бы получать пенсию в размере 15 628 грн. Разница — полторы тысячи гривен.

Пенсии в Украине — подробности

На портале "Обозреватель" тем временем объяснили, почему могла возникнуть коллизия с пенсией, фигурировавшей в иске. Выяснилось, что люди, выходившие на пенсию в предыдущие годы, скажем, с 2013 года, получали меньшие пенсии, чем те, кто уходил на пенсию в последние годы (потому что выросла базовая пенсия для расчета). Чтобы устранить такое неравенство, было решено индексировать пенсии — и это делается регулярно. В то же время есть люди, у которых изначально пенсия выше, чем у других: для этой категории индексацию не проводили, но вместо этого выплачивали доплату в размере 100 грн.

Отметим, что в марте Фокус писал о том, как проверить размер индексации пенсии в соответствии с новыми решениями правительства. Согласно постановлению № 236, выплаты выросли на 12,1 %, а минимальное повышение составило от 100 гривен.

Напоминаем, что в июне на профильном портале рассказали, что делать людям, у которых нет достаточного стажа для выхода на пенсию по возрасту.