Українець домігся підвищення пенсії на ₴1,5 тисячі через "помилку" ПФУ: як це вдалось

Івано-Франківський окружний суд розглянув позов українця до Пенсійного фонду України та задовольним вимоги позивача, якому можуть підняти виплати на 1500 грн, розповіло медіа. ПФУ не індексувала пенсію, посилаючись на нюанси законодавства, але суд став на бік пенсіонера. Чому громадянин отримував менші виплати та у чому, на думку судді, помилився Пенсійний фонд?

17 червня 2026 року суд озвучив рішення у справі №300/5906/25 за позовом пенсіонера до ПФУ, ідеться у матеріалі медіа "Обозреватель". Позовник вважав, що його пенсію потрібно проіндексувати, як це роблять для інших пенсіонерів. Тим часом представник державної установи запевняв, що все, на що той має право, — це не на індексацію, а на доплату у розмірі 100 грн.

Деталі позову, аргументи позовника та відповідача, рішення Івано-Франківського окружного суду опубліковане у Державному реєстрі судових рішень. Громадянин, підписаний у протоколі як "Особа 1", пояснив, чому вимагає індексації та перерахунку пенсії.

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Претензії складаються з двох частин.

По-перше, Ішлося про те, що громадянин вийшов на відпочинок у 2021 році, і як базу для розрахунку виплат взяли "базу" 10 846 грн. У 2023 та 2024 роках держава провела індексацію базової зарплати на коефіцієнти 1,197 та 1,0796, але це чомусь не стосувалось виплат позивача. Натомість йому щомісяця доплачували по 100 грн.

По-друге, у 2025 році держава запровадила коефіцієнт 1,115, а позивачу ПФУ чомусь встановив коефіцієнт 1,046. На момент позову чоловік отримував 14 168 грн., ідеться у матеріалах справи.

Пенсії в Україні — аргументи позивача у справі №300/5906/25 Фото: Скриншот

Своєю чергою у Пенсійному фонді пояснювали, що громадянин отримував достатньо високу пенсію, оскільки мав високу "базу" — 10 тис. грн. У наступні роки, 2023 та 2024, "база" була значно менша — умовно, 7400 та 7900 грн, а мета індексації — вирівняти виплати для менш забезпечених громадян. Саме тому позивачу просто доплачували по 100 грн, а не проводили перерахунок: ПФУ надав посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Пенсії в Україні — аргументи ПФУ у справі №300/5906/25 Фото: Скриншот

Суд розглянув аргументи обох сторін та вирішив, що ПФУ діяв не вірно і тому пенсію позивачу слід перерахувати з відповідними коефіцієнтами. У рішенні суду вказано, що Пенсійний фонд має 30 днів на подання апеляції, тому рішення не остаточне і може змінитись.

Пенсії в Україні — рішення суду у справі №300/5906/25 Фото: Скриншот

Якщо послідовно застосувати коефіцієнти 1,197, 1,0796 та 1,115, то в підсумку пенсіонер мав би мати пенсію у розмірі 15 628 грн. Різниця — півтори тисячі гривень.

Пенсії в Україні — деталі

На порталі "Обозреватель" тим часом пояснили, чому могла статись колізія з пенсією, яка фігурувала у позові. З'ясувалось, що люди, які виходили на пенсію у передні роки, скажімо, з 2013 року, отримували менші пенсії, ніж ті, хто ішов на відпочинок в останні роки (тому що піднялась базова пенсія для розрахунку). Щоб вирівняти таку нерівність, вирішили індексувати пенсії — і це робиться регулярно. Водночас, є люди, у яких від початку вища пенсія, ніж у інших: для цієї категорії індексацію не проводили, але натомість робили доплату у 100 грн.

Зазначимо, у березні Фокус писав про те, як перевірити розмір індексації пенсії відповідно до нових рішень уряду. Відповідно до постанови №236, виплати зросли на 12,1%, а мінімальне підвищення склало від 100 гривень.

Нагадуємо, у червні на профільному порталі розповіли, що робити людям, які не мають достатнього стажу для виходу на пенсію за віком.