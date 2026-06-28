Повышение пенсий с 1 июля: кому предстоит увеличение выплат

В июле 2026 года общего повышения пенсий в Украине не предусмотрено, однако часть пенсионеров получит дополнительные выплаты.

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что отдельные доплаты назначаются автоматически, а граждане, временно не работающие, могут самостоятельно формировать страховой стаж через систему добровольных пенсионных взносов.

Будет ли повышение пенсий с 1 июля

По состоянию на конец июня Пенсионный фонд Украины не сообщал о проведении отдельной индексации или общего повышения пенсий именно с 1 июля 2026 года.

Последний масштабный перерасчет состоялся после повышения социальных стандартов, заложенных в Государственном бюджете на 2026 год. В частности, с 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 2361 грн до 2595 грн. В связи с этим были пересчитаны минимальные пенсии, доплаты за сверхнормативный стаж, надбавки и другие выплаты, которые зависят от этого показателя.

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В июле 2026 года по-прежнему будут действовать ежемесячные компенсационные выплаты пенсионерам в возрасте от 70 лет Фото: Из открытых источников

Какие пенсионные выплаты зависят от прожиточного минимума

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины, изменение прожиточного минимума влияет на:

минимальную пенсию по возрасту;

доплату за сверхнормативный страховой стаж;

повышение и надбавки к пенсиям;

отдельные государственные гарантии для пенсионеров;

максимальный размер пенсии.

Именно поэтому даже без отдельных решений правительства некоторые категории пенсионеров могут получать более высокие выплаты после изменения базовых социальных стандартов.

Кто может получить доплаты в июле

В июле продолжают выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты пенсионерам в возрасте от 70 лет. Как поясняет Пенсионный фонд Украины, право на такие надбавки имеют граждане, достигшие 70, 75 или 80 лет и соответствующие установленным критериям относительно размера пенсионной выплаты.

По данным ПФУ, ежемесячные компенсационные выплаты составляют:

• до 300 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет;

• до 456 грн — для лиц в возрасте от 75 до 79 лет;

• до 570 грн — для граждан в возрасте от 80 лет.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что такие доплаты назначаются автоматически по достижении соответствующего возраста. Обращаться в сервисные центры или подавать отдельное заявление не требуется, поскольку начисление осуществляется на основании данных пенсионного дела.

Некоторые надбавки к пенсии ПФУ назначает автоматически Фото: Из открытых источников

Добровольные пенсионные взносы в 2026 году: как украинцам не потерять страховой стаж

Украинцы, временно не работающие, могут продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Для этого предусмотрен механизм добровольной уплаты пенсионных взносов.

Если человек не является пенсионером, он может самостоятельно вносить добровольные пенсионные взносы по упрощенной процедуре. Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. При этом не имеет значения, работает ли гражданин официально или временно не имеет работы.

В Фонде отмечают, что после поступления средств на счет ПФУ соответствующий месяц будет зачтен в страховой стаж. Таким образом граждане могут избежать перерывов в стаже, от которого зависит право на пенсию и размер будущих выплат.

Сколько нужно платить для зачисления стажа

Пенсионный фонд отмечает, что для зачисления одного полного месяца страхового стажа сумма добровольного взноса не может быть меньше минимального страхового взноса.

Его размер определяется как 22 % от минимальной заработной платы. На сегодняшний день минимальный добровольный взнос составляет 1 902,34 грн (22% × 8 647 грн, где 22% — ставка единого социального взноса, а 8 647 грн — минимальная заработная плата).

Ранее Фокус также сообщал о том, что в Украине минимальная и максимальная пенсии различаются ровно в десять раз, и эта разница закреплена законом.