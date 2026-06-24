Пенсії в Україні з липня 2026 року: чи буде підвищення, хто отримає доплати та як збільшити виплати

У липні 2026 року загального підвищення пенсій в Україні не передбачено, однак частина пенсіонерів отримає додаткові виплати.

У Пенсійному фонді України нагадують, що окремі доплати призначаються автоматично, а громадяни, які тимчасово не працюють, можуть самостійно формувати страховий стаж через систему добровільних пенсійних внесків.

Чи буде підвищення пенсій з 1 липня

Станом на кінець червня Пенсійний фонд України не повідомляв про проведення окремої індексації або загального підвищення пенсій саме з 1 липня 2026 року.

Останній масштабний перерахунок відбувся після підвищення соціальних стандартів, закладених у Державному бюджеті на 2026 рік. Зокрема, з 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс із 2361 грн до 2595 грн. Через це були перераховані мінімальні пенсії, доплати за понаднормовий стаж, надбавки та інші виплати, які залежать від цього показника.

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У липні 2026 року все ще чинні щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком від 70 років Фото: З відкритих джерел

Які пенсійні виплати залежать від прожиткового мінімуму

За роз’ясненнями Пенсійного фонду України, зміна прожиткового мінімуму впливає на:

мінімальну пенсію за віком;

доплату за понаднормовий страховий стаж;

підвищення та надбавки до пенсій;

окремі державні гарантії для пенсіонерів;

максимальний розмір пенсії.

Саме тому навіть без окремих рішень уряду деякі категорії пенсіонерів можуть отримувати більші виплати після зміни базових соціальних стандартів.

Хто може отримати доплати у липні

У липні продовжують діяти щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком від 70 років. Як пояснює Пенсійний фонд України, право на такі надбавки мають громадяни, які досягли 70, 75 або 80 років та відповідають встановленим критеріям щодо розміру пенсійної виплати.

За даними ПФУ, щомісячні компенсаційні виплати становлять:

• до 300 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 74 років;

• до 456 грн — для осіб віком від 75 до 79 років;

• до 570 грн — для громадян віком від 80 років.

У Пенсійному фонді України наголошують, що такі доплати призначаються автоматично після досягнення відповідного віку. Звертатися до сервісних центрів або подавати окрему заяву не потрібно, оскільки нарахування здійснюється на підставі даних пенсійної справи.

Окремі доплати до пенсії ПФУ призначає автоматично Фото: З відкритих джерел

Добровільні пенсійні внески у 2026 році: як українцям не втратити страховий стаж

Українці, які тимчасово не працюють, можуть продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Для цього передбачений механізм добровільної сплати пенсійних внесків.

Якщо людина не є пенсіонером, вона може самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески за спрощеним механізмом. Для цього необхідно укласти Договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. При цьому не має значення, чи працює громадянин офіційно, чи тимчасово не має роботи.

У Фонді зазначають, що після надходження коштів на рахунок ПФУ відповідний місяць буде врахований до страхового стажу. Таким чином громадяни можуть уникнути перерв у стажі, від якого залежить право на пенсію та розмір майбутніх виплат.

Скільки потрібно сплачувати для зарахування стажу

Пенсійний фонд зазначає, що для зарахування одного повного місяця страхового стажу сума добровільного внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

Його розмір визначається як 22% від мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні мінімальний добровільний внесок становить 1 902,34 грн (22% × 8 647 грн, де 22% — ставка єдиного соціального внеску, а 8 647 грн — мінімальна заробітна плата).

Раніше Фокус також розповідав про те, в Україні мінімальна і максимальна пенсії відрізняються рівно в десять разів, ця різниця закріплена законом.