Заморозки уничтожили рассаду арбузов и дынь в Украине: что будет с ценами

Весенние заморозки до -6 °C нанесли значительный ущерб производителям арбузов и дынь в Украине. Несмотря на потери рассады на миллионы гривен, фермеры пересеяли поля, поэтому дефицита бахчевых культур в этом сезоне не ожидается.

Об этом сообщили фермеры и представители отрасли в комментариях "Телеграфу".

Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак рассказал, что некоторые хозяйства потеряли всю рассаду, подготовленную к высадке.

"Я знаю фермеров, которые вложили около 2 млн грн в рассаду. Они пытались спасти растения, но ничего не помогло", — сказал он.

По словам Елены Саливон из фермерского хозяйства "Агрофирма Фрутко", в центральной части Киевской области и соседних районах посевы арбузов не взошли, поэтому их пришлось пересевать.

"В этом сезоне — практически то же самое", — отметила она, сравнивая ситуацию с предыдущими годами.

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Стрижак подчеркнул, что выращивание бахчевых культур в Украине уже давно не ограничивается Херсонской областью. Арбузы и дыни активно выращивают в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях. В то же время из-за боевых действий в Херсонской области часть урожая в прифронтовых районах собрать невозможно.

В настоящее время арбузы в украинских супермаркетах стоят от 49,99 грн за килограмм, а дыни — от 55 грн за килограмм. По словам Стрижака, с началом пика сезона арбузы могут стоить около 35 грн за килограмм, а дыни — ориентировочно 60–70 грн за килограмм.

Эксперт также отметил, что безопасность ранних арбузов можно подтвердить только с помощью лабораторных исследований. Покупателям рекомендуют приобретать продукцию у проверенных продавцов или дождаться пика сезона.

Отметим, что в мае в Украине выросли цены на продукты питания. По данным Госстата, за месяц они повысились на 1,4%, а по сравнению с прошлым годом — на 8,6%. Больше всего подорожали хлебобулочные изделия, рыба, сахар и подсолнечное масло, тогда как цены на отдельные товары снизились.

Также ранее сообщалось о значительном росте цен на гречку в Украине. Стоимость крупы достигла самого высокого уровня за последние три года.