Заморозки знищили розсаду кавунів і динь в Україні: що буде з цінами

Весняні заморозки до -6°C завдали значних збитків виробникам кавунів і динь в Україні. Попри втрати розсади на мільйони гривень, фермери пересіяли поля, тому дефіциту бахчевих цього сезону не очікують.

Про це повідомили фермери та представники галузі в коментарях "Телеграфу".

Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак розповів, що деякі господарства втратили всю підготовлену до висадки розсаду.

“Знаю фермерів, які вклали близько 2 млн грн у розсаду. Вони намагалися врятувати рослини, але нічого не допомогло”, — сказав він.

За словами Олени Салівон із фермерського господарства “Агрофірма Фрутко”, у центральній частині Київської області та сусідніх районах посіви кавунів не зійшли, тому їх довелося пересівати.

“Цього сезону — фактично те саме”, — зазначила вона, порівнюючи ситуацію з попередніми роками.

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Стрижак наголосив, що вирощування баштанних культур в Україні вже давно не обмежується Херсонщиною. Кавуни та дині активно вирощують у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Київській областях. Водночас через бойові дії на Херсонщині частину врожаю в прифронтових районах неможливо зібрати.

Наразі кавуни в українських супермаркетах коштують від 49,99 грн за кілограм, а дині — від 55 грн за кілограм. За словами Стрижака, з початком масового сезону кавуни можуть коштувати близько 35 грн за кілограм, а дині — орієнтовно 60–70 грн за кілограм.

Експерт також зазначив, що безпечність ранніх кавунів можна підтвердити лише лабораторними дослідженнями. Покупцям радять купувати продукцію у перевірених продавців або дочекатися масового сезону.

Зазначимо, що у травні в Україні зросли ціни на продукти харчування. За інформацією Держстату, за місяць вони підвищилися на 1,4%, а порівняно з минулим роком — на 8,6%. Найбільше подорожчали хлібобулочні вироби, риба, цукор і соняшникова олія, тоді як окремі товари продемонстрували зниження вартості.

Також раніше повідомлялося про суттєве зростання цін на гречку в Україні. Вартість крупи досягла найвищого рівня за останні три роки.