Курс доллара и евро в начале июля: банкир рассказал, чего следует ожидать украинцам

Эксперт дал прогноз курса доллара и евро на начало июля.

В конце июня и в начале июля валютный рынок Украины, вероятно, сохранит относительную стабильность. Несмотря на отдельные колебания курса, предпосылок для резких изменений пока нет, а ситуация остается под контролем. Об этом в комментарии для "Фокуса" сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Курс доллара и евро с 29 июня по 5 июля

По его словам, в течение недели с 29 июня по 5 июля курс доллара на межбанковском рынке, как ожидается, будет колебаться в пределах 44,6–45,25 грн, тогда как евро может торговаться в диапазоне 51–52,5 грн. На наличном рынке доллар, по прогнозу, будет находиться в коридоре 44,5–45,2 грн, а евро — 51–52,5 грн.

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Эксперт отмечает, что курс европейской валюты и в дальнейшем будет определяться двумя основными факторами: соотношением евро к доллару на мировых финансовых рынках и динамикой американской валюты по отношению к гривне внутри страны. В связи с этим возможны определенные изменения стоимости евро, однако они не будут свидетельствовать о дестабилизации рынка.

Национальный банк, спрос на валюту и цены на топливо остаются основными факторами, влияющими на курс гривны Фото: НБУ

Нацбанк, спрос на валюту и цены на топливо — основные факторы, влияющие на курс гривны

По словам Лесового, ключевым фактором поддержания валютного равновесия остается Национальный банк Украины. Регулятор располагает достаточным набором инструментов, в частности валютными интервенциями, чтобы оперативно реагировать на дисбаланс между спросом и предложением и не допустить резких скачков курса.

Импортеры энергоресурсов по-прежнему оказывают заметное влияние на валютный рынок. Именно они остаются одними из крупнейших покупателей иностранной валюты, что объясняется необходимостью обеспечивать страну топливом и другими энергетическими ресурсами.

В то же время банкир отмечает, что ситуация на мировых энергетических рынках может постепенно улучшаться. Если напряженность на Ближнем Востоке будет и дальше снижаться, это может ослабить давление на цены на нефть и топливо. В таком случае спрос на валюту со стороны импортеров со временем также может сократиться, хотя этот процесс вряд ли будет быстрым из-за сохраняющихся геополитических рисков.

Отсутствие чрезмерного инфляционного давления

Еще одним позитивным сигналом эксперт называет отсутствие чрезмерного инфляционного давления. Сезонное подешевение овощей, фруктов и ягод частично компенсирует рост стоимости других товаров, а цены на топливо пока не вызывают дополнительных инфляционных шоков.

По мнению Лесового, оснований говорить о валютном кризисе или даже о предкризисном состоянии сегодня нет. Рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, которая является обычным явлением для экономики военного времени.

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Банкир прогнозирует, что следующая неделя также пройдет без существенных потрясений. Основным сценарием остается сохранение баланса между спросом и предложением, а курсы валют, скорее всего, останутся в пределах прогнозируемых диапазонов.

Курс доллара на межбанковском рынке, в банках, обменных пунктах

По оценкам эксперта, ежедневные колебания курса доллара на межбанковском рынке могут составлять до 5–15 коп., в банках — до 10–20 коп., а в обменных пунктах — до 30 коп. Среднее недельное отклонение курсов, как ожидается, не превысит 1–1,5% от начальных значений недели.

Напомним, лето 2026 года началось с роста курса доллара в Украине. За первые дни июня он подорожал менее чем на 1 копейку. При этом это уже был третий подряд исторический максимум официального курса валюты, поэтому можно говорить о рекорде.