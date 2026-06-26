Курс долара та євро на початку липня: банкір розповів, чого чекати українцям

Експерт спрогнозував курс долара та євро на початок липня.

Наприкінці червня та на початку липня валютний ринок України, ймовірно, збереже відносну стабільність. Попри окремі курсові коливання, передумов для різких змін наразі немає, а ситуація залишається контрольованою. Про це у коментарі для Фокусу повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Курс долара і євро з 29 червня по 5 липня

За його словами, протягом тижня з 29 червня по 5 липня курс долара на міжбанківському ринку очікується в межах 44,6–45,25 грн, тоді як євро може торгуватися в діапазоні 51–52,5 грн. На готівковому ринку долар, за прогнозом, перебуватиме в коридорі 44,5–45,2 грн, а євро — 51–52,5 грн.

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Експерт наголошує, що курс європейської валюти й надалі визначатиметься двома основними чинниками: співвідношенням євро до долара на світових фінансових ринках та динамікою американської валюти щодо гривні всередині країни. Через це можливі певні зміни вартості євро, однак вони не свідчитимуть про дестабілізацію ринку.

Національний банк, попит на валюту та ціни на пальне залишаються головними чинниками для курсу гривні Фото: НБУ

Нацбанк, попит на валюту та ціни на пальне — головні чинники для курсу гривні

Ключовим чинником підтримки валютної рівноваги, за словами Лєсового, залишається Національний банк України. Регулятор має достатній набір інструментів, зокрема валютні інтервенції, щоб оперативно реагувати на дисбаланс між попитом і пропозицією та не допустити різких стрибків курсу.

Помітний вплив на валютний ринок продовжують чинити імпортери енергоресурсів. Саме вони залишаються одними з найбільших покупців іноземної валюти, що пояснюється необхідністю забезпечувати країну паливом та іншими енергетичними ресурсами.

Водночас банкір зазначає, що ситуація на світових енергетичних ринках може поступово покращуватися. Якщо напруження на Близькому Сході й надалі зменшуватиметься, це здатне послабити тиск на ціни на нафту та пальне. У такому разі попит на валюту з боку імпортерів із часом також може скоротитися, хоча цей процес навряд чи буде швидким через збереження геополітичних ризиків.

Відсутність надмірного інфляційного тиску

Ще одним позитивним сигналом експерт називає відсутність надмірного інфляційного тиску. Сезонне здешевлення овочів, фруктів і ягід частково компенсує зростання вартості інших товарів, а ціни на пальне наразі не створюють додаткових інфляційних шоків.

На думку Лєсового, підстав говорити про валютну кризу чи навіть передкризовий стан сьогодні немає. Ринок функціонує в умовах помірної волатильності, яка є звичною для економіки воєнного часу.

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Банкір прогнозує, що наступний тиждень також мине без істотних потрясінь. Основним сценарієм залишається збереження балансу між попитом і пропозицією, а курси валют, найімовірніше, залишаться в межах прогнозованих діапазонів.

Курс долара на міжбанку, в банках, обмінниках

За оцінками експерта, щоденні коливання курсу долара на міжбанку можуть становити до 5–15 коп., у банках — до 10–20 коп., а в обмінниках — до 30 коп. Середнє тижневе відхилення курсів, як очікується, не перевищить 1–1,5% від початкових значень тижня.

Нагадаємо, літо 2026 року розпочалося із зростання курсу долара в Україні. За перші дні червня він здорожчав менш ніж на 1 копійку. Водночас це вже був третій поспіль історичний максимум офіційного курсу валюти, тому можна казати про рекорд.