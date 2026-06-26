Украинцам в Польше приготовиться: в стране подскочат цены на бензин и дизельное топливо

С 1 июля в Польше вырастут цены на топливо, а эксперты уже назвали причину и ориентировочную новую стоимость.

С 1 июля в Польше завершится действие правительственной программы, которая временно сдерживала цены на топливо. В связи с возвращением стандартной ставки НДС в 23% бензин и дизельное топливо подорожают, хотя эксперты не прогнозируют резкого скачка цен. Об этом сообщает inPoland .net.pl.

Топливо в Польше подорожает: правительство отменяет налоговые льготы

В конце марта правительство Дональда Туска ввело пакет мер CPN (Ceny Paliw Niżej) в ответ на рост цен на нефтепродукты, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке. В рамках программы ставку НДС на топливо временно снизили с 23% до 8%, а также уменьшили акциз. Кроме того, Министерство энергетики ежедневно устанавливало предельные цены на топливо, которые публиковались в официальном издании "Monitor Polski".

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В настоящее время действие этих льгот постепенно заканчивается. В частности, 16 июня уже был восстановлен стандартный акциз, а с 1 июля вновь начнет действовать обычная ставка НДС в размере 23%.

Новые цены на топливо в Польше — прогноз

По прогнозам аналитической компании BM Reflex, на которую ссылается источник, после восстановления полной ставки НДС средняя цена на бензин в Польше может вырасти примерно до 6,50 злотых за литр, а на дизельное топливо — до 6,70 злотых за литр.

Эксперты отмечают, что после завершения государственной программы разница в стоимости топлива на разных АЗС вновь увеличится. Самые высокие цены традиционно ожидаются на автозаправках вдоль автомагистралей, где цена литра топлива может превысить 7 злотых.

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В то же время аналитики отмечают, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается относительно стабильной. Цены на нефть вернулись к уровням, которые наблюдались до эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а оптовая стоимость топлива остается невысокой. Именно поэтому ожидаемое подорожание, по мнению экспертов, будет умеренным, несмотря на возвращение стандартного налогообложения.

Напомним, ранее украинский эксперт по рынку Владимир Омельченко отмечал, что , несмотря на заметное падение стоимости дизельного топлива на автозаправках, розничный рынок пока не полностью отразил снижение оптовых цен и стоимости импортного топлива.