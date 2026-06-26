Українцям у Польщі приготуватися: в країні підскочать ціни на бензин і дизель

Від 1 липня зростуть ціни на пальне у Польщі, а експерти вже назвали причину і орієнтовну нову вартість.

Від 1 липня у Польщі завершиться дія урядової програми, яка тимчасово стримувала вартість пального. Через повернення стандартної ставки ПДВ у 23% бензин і дизельне паливо здорожчають, хоча експерти не прогнозують різкого стрибка цін. Про це повідомляє inPoland.net.pl.

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Наприкінці березня уряд Дональда Туска запровадив пакет CPN (Ceny Paliw Niżej) у відповідь на здорожчання нафтопродуктів, що спричинило загострення конфлікту на Близькому Сході. У межах програми ставку ПДВ на пальне тимчасово знизили з 23% до 8%, а також зменшили акциз. Також Міністерство енергетики щодня встановлювало граничні ціни на пальне, які публікувалися в офіційному виданні Monitor Polski.

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Наразі дія цих пільг поступово завершується. Зокрема, 16 червня вже було відновлено стандартний акциз, а з 1 липня знову почне діяти звичайна ставка ПДВ у розмірі 23%.

Нові ціни на пальне в Польщі — прогноз

За прогнозами аналітичної компанії BM Reflex, на яку посилається джерело, після повернення повного ПДВ середня ціна бензину в Польщі може зрости приблизно до 6,50 злотого за літр, а дизельного пального — до 6,70 злотого за літр.

Фахівці зазначають, що після завершення державної програми знову збільшиться різниця у вартості пального на різних АЗС. Найвищі ціни традиційно очікуються на автозаправках уздовж автомагістралей, де літр пального може перевищити 7 злотих.

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Водночас аналітики наголошують, що ситуація на світовому нафтовому ринку залишається відносно стабільною. Ціни на нафту повернулися до рівнів, які спостерігалися до ескалації конфлікту на Близькому Сході, а оптова вартість пального залишається невисокою. Саме тому очікуване здорожчання, на думку експертів, буде помірним, незважаючи на повернення стандартного оподаткування.

Нагадаємо, раніше український експерт ринку Володимир Омельченко зазначав, що попри помітне падіння вартості дизпалива на автозаправках, роздрібний ринок поки що не повністю відіграв зниження гуртових цін та вартості імпортного ресурсу.