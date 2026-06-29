10 млрд евро для Украины и политическое напряжение с Польшей: что стоит за новыми договоренностями
Польша поддерживает Украину, но конфликт обостряется. Что говорят эксперты о 160 сделках на сумму 10 млрд евро и новых спорах с Варшавой?
Накануне Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске украинско-польские отношения вновь оказались в центре внимания из-за ряда политических заявлений и дискуссий.
Конференция стала площадкой не только для объявления о новых финансовых соглашениях по поддержке Украины, но и для обсуждения будущего восстановления, инвестиций и европейской интеграции. На этом фоне вопросы отношений между Киевом и Варшавой вновь приобрели особую актуальность.
В комментарии для Фокуса политолог Владимир Фесенко и экономист Олег Пендзин объяснили, чем обусловлено нынешнее обострение ситуации, как политические процессы влияют на экономику и инвестиции, а также какие факторы могут затруднить евроинтеграцию Украины.
Почему отношения с Польшей вновь обостряются
Политолог Владимир Фесенко считает, что нынешнее обострение отношений между Украиной и Польшей в значительной степени связано с внутриполитическими процессами в самой Польше.
По его словам, антиукраинская риторика всё чаще используется отдельными политическими силами в качестве инструмента мобилизации избирателей.Важно
"Именно внутриполитические мотивы являются определяющими в действиях президента Кароля Навроцкого и его соратников из партии "Право и справедливость", а также тех политиков, которые придерживаются антиукраинской позиции", — отмечает Фесенко.
В то же время, как он отмечает, дело не сводится к избирательному циклу. Парламентские выборы в Польше состоятся только осенью следующего года, однако антиукраинские настроения начали формироваться ещё во время президентской кампании и постепенно стали частью внутренней политической конкуренции.
По мнению Фесенко, именно этот контекст в значительной степени объясняет нынешнюю более жесткую риторику в отношении Украины.
Как украинская тема стала частью польской политики
Кроме того, политолог отмечает, что украинская тематика всё чаще используется во внутреннем политическом противостоянии в Польше.
По его словам, вопросы исторической памяти и символические темы становятся предметом соперничества между президентским окружением и правительством.
В этом контексте Украина часто оказывается не столько в центре внимания двусторонней политики, сколько в поле внутренней борьбы польских политических сил.
В каких случаях политика влияет на экономику
По оценке Фесенко, политические споры наиболее ощутимы в сферах прямой конкуренции между странами.
В первую очередь речь идет об аграрном секторе и транспортных перевозках.
"Есть сферы, в которых Украина является конкурентом для польского бизнеса, в частности аграрная сфера и транспорт. И именно там мы наблюдаем наиболее жесткую реакцию и ограничения", — объясняет он.
В то же время большинство других направлений экономического взаимодействия, по его словам, продолжают функционировать стабильно и в значительной степени остаются инерционными.
Украина и Польша скорее дополняют друг друга, чем конкурируют
О том, что политические споры не всегда отражают реальное состояние экономических отношений, говорит и старший экономист Центра экономической стратегии Яна Охрименко.
В подкасте ЦЭС "Что с экономикой?" она отмечает, что после начала полномасштабной войны экономическое взаимодействие между Украиной и Польшей значительно усилилось.
Польша стала ключевым логистическим хабом для Украины, через который проходит значительная часть гуманитарной, военной и торговой логистики. Несмотря на отдельные споры в агросекторе, экономики двух стран скорее дополняют друг друга, чем конкурируют.
"В Украине очень сильный растительный сектор. Мы поставляем в Польшу сырье для животноводства, а в Польше преобладает именно животноводство. То есть даже в этой проблемной сфере мы на самом деле дополняем друг друга", — отмечает Охрименко.Важно
Она добавляет, что после открытия европейского рынка украинские производители получили возможность более активно экспортировать не только сырье, но и готовую пищевую продукцию. Параллельно укрепляется сотрудничество в энергетическом секторе.
Отдельно экономист отмечает рост взаимных инвестиций. Польские компании инвестируют в Украину, в том числе в энергетику и металлургию, в то время как украинский бизнес выходит на польский рынок. Среди примеров — приобретение компанией "Три Ведмеди" завода по производству мороженого в Польше.
По польским оценкам, в 2022–2024 годах украинцы открыли около 80 тысяч предприятий, значительная часть которых работает в сфере услуг.
По мнению Охрименко, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать развитие трансграничных производственных кластеров в промышленности, энергетике и отраслях, связанных с агросектором. Для этого, по её словам, необходимо дальнейшее упрощение перемещения товаров, капитала и людей через границу.
Что означают 160 сделок на сумму свыше 10 млрд евро
Одной из главных новостей Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске стало подписание около 160 соглашений на сумму свыше 10 млрд евро.
Комментируя эти результаты, экономист Олег Пендзин отмечает, что ключевое значение имеет не общая цифра, а структура соглашений.
"Премьер-министр объявила о подписании соглашений на сумму свыше 10 миллиардов евро. Впоследствии она пояснила, что в эту сумму входят 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи в рамках кредитной программы Европейского Союза на 90 миллиардов евро", — отмечает он.
Кроме того, в пакет входят средства международных финансовых институтов, в частности около 2 миллиардов долларов от Всемирного банка.
По словам экономиста, речь идет о различных формах финансовой поддержки, которые обеспечивают макрофинансовую стабильность государства, однако не являются прямыми инвестициями в производство или бизнес-проекты.
Почему эти договоренности не означают инвестиционного прорыва
Пендзин подчеркивает, что подписанные соглашения не следует воспринимать как сигнал о масштабном притоке частного капитала.
"То есть говорить о каком-то инвестиционном прорыве — точно нет", — отмечает он.
По его словам, ключевым ограничивающим фактором для инвесторов по-прежнему остается ситуация с безопасностью.
"Прямых инвестиционных соглашений нет, потому что ключевой вопрос — это безопасность", — объясняет экономист.
Именно гарантии безопасности, по его мнению, остаются определяющим фактором для формирования инвестиционного климата в Украине.
Что влияет на вступление Украины в ЕС
Отдельной темой остается евроинтеграция Украины.
Политолог Владимир Фесенко отмечает, что переговоры о вступлении в ЕС будут зависеть не только от политической воли, но и от экономических интересов стран-членов.
"Самое большое препятствие — это вопрос о месте Украины на внутренних рынках ЕС и о том, как это повлияет на существующие модели поддержки фермеров", — объясняет он.
Особенно чувствительной остается аграрная политика, которая является одним из ключевых элементов внутренней экономики Евросоюза.
Почему расширение ЕС будет сложным
Пендзин добавляет, что вступление Украины в ЕС неизбежно изменит баланс экономических интересов внутри Союза.
В первую очередь это касается аграрного сектора, где Украина является одним из крупнейших производителей в Европе.Важно
Изменение структуры рынка будет влиять на систему субсидий, конкуренцию и интересы действующих стран-членов.
Именно поэтому, по его словам, аграрная политика и распределение дотаций останутся одними из самых сложных вопросов переговорного процесса.
Ранее Фокус разбирался, в чём заключается секрет экономического успеха Польши и сможет ли Украина повторить этот путь.