10 млрд евро для Украины и политическое напряжение с Польшей: что стоит за новыми договоренностями

Польша поддерживает Украину, но конфликт обостряется. Что говорят эксперты о 160 сделках на сумму 10 млрд евро и новых спорах с Варшавой?

Накануне Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске украинско-польские отношения вновь оказались в центре внимания из-за ряда политических заявлений и дискуссий.

Конференция стала площадкой не только для объявления о новых финансовых соглашениях по поддержке Украины, но и для обсуждения будущего восстановления, инвестиций и европейской интеграции. На этом фоне вопросы отношений между Киевом и Варшавой вновь приобрели особую актуальность.

В комментарии для Фокуса политолог Владимир Фесенко и экономист Олег Пендзин объяснили, чем обусловлено нынешнее обострение ситуации, как политические процессы влияют на экономику и инвестиции, а также какие факторы могут затруднить евроинтеграцию Украины.

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Почему отношения с Польшей вновь обостряются

Политолог Владимир Фесенко считает, что нынешнее обострение отношений между Украиной и Польшей в значительной степени связано с внутриполитическими процессами в самой Польше.

По его словам, антиукраинская риторика всё чаще используется отдельными политическими силами в качестве инструмента мобилизации избирателей.

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"Именно внутриполитические мотивы являются определяющими в действиях президента Кароля Навроцкого и его соратников из партии "Право и справедливость", а также тех политиков, которые придерживаются антиукраинской позиции", — отмечает Фесенко.

В то же время, как он отмечает, дело не сводится к избирательному циклу. Парламентские выборы в Польше состоятся только осенью следующего года, однако антиукраинские настроения начали формироваться ещё во время президентской кампании и постепенно стали частью внутренней политической конкуренции.

По мнению Фесенко, именно этот контекст в значительной степени объясняет нынешнюю более жесткую риторику в отношении Украины.

Как украинская тема стала частью польской политики

Кроме того, политолог отмечает, что украинская тематика всё чаще используется во внутреннем политическом противостоянии в Польше.

По его словам, вопросы исторической памяти и символические темы становятся предметом соперничества между президентским окружением и правительством.

В этом контексте Украина часто оказывается не столько в центре внимания двусторонней политики, сколько в поле внутренней борьбы польских политических сил.

В каких случаях политика влияет на экономику

По оценке Фесенко, политические споры наиболее ощутимы в сферах прямой конкуренции между странами.

В первую очередь речь идет об аграрном секторе и транспортных перевозках.

"Есть сферы, в которых Украина является конкурентом для польского бизнеса, в частности аграрная сфера и транспорт. И именно там мы наблюдаем наиболее жесткую реакцию и ограничения", — объясняет он.

В то же время большинство других направлений экономического взаимодействия, по его словам, продолжают функционировать стабильно и в значительной степени остаются инерционными.

Украина и Польша скорее дополняют друг друга, чем конкурируют

О том, что политические споры не всегда отражают реальное состояние экономических отношений, говорит и старший экономист Центра экономической стратегии Яна Охрименко.

В подкасте ЦЭС "Что с экономикой?" она отмечает, что после начала полномасштабной войны экономическое взаимодействие между Украиной и Польшей значительно усилилось.

Польша стала ключевым логистическим хабом для Украины, через который проходит значительная часть гуманитарной, военной и торговой логистики. Несмотря на отдельные споры в агросекторе, экономики двух стран скорее дополняют друг друга, чем конкурируют.

"В Украине очень сильный растительный сектор. Мы поставляем в Польшу сырье для животноводства, а в Польше преобладает именно животноводство. То есть даже в этой проблемной сфере мы на самом деле дополняем друг друга", — отмечает Охрименко.

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Она добавляет, что после открытия европейского рынка украинские производители получили возможность более активно экспортировать не только сырье, но и готовую пищевую продукцию. Параллельно укрепляется сотрудничество в энергетическом секторе.

Отдельно экономист отмечает рост взаимных инвестиций. Польские компании инвестируют в Украину, в том числе в энергетику и металлургию, в то время как украинский бизнес выходит на польский рынок. Среди примеров — приобретение компанией "Три Ведмеди" завода по производству мороженого в Польше.

По польским оценкам, в 2022–2024 годах украинцы открыли около 80 тысяч предприятий, значительная часть которых работает в сфере услуг.

По мнению Охрименко, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать развитие трансграничных производственных кластеров в промышленности, энергетике и отраслях, связанных с агросектором. Для этого, по её словам, необходимо дальнейшее упрощение перемещения товаров, капитала и людей через границу.

Что означают 160 сделок на сумму свыше 10 млрд евро

Одной из главных новостей Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске стало подписание около 160 соглашений на сумму свыше 10 млрд евро.

Комментируя эти результаты, экономист Олег Пендзин отмечает, что ключевое значение имеет не общая цифра, а структура соглашений.

"Премьер-министр объявила о подписании соглашений на сумму свыше 10 миллиардов евро. Впоследствии она пояснила, что в эту сумму входят 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи в рамках кредитной программы Европейского Союза на 90 миллиардов евро", — отмечает он.

Кроме того, в пакет входят средства международных финансовых институтов, в частности около 2 миллиардов долларов от Всемирного банка.

По словам экономиста, речь идет о различных формах финансовой поддержки, которые обеспечивают макрофинансовую стабильность государства, однако не являются прямыми инвестициями в производство или бизнес-проекты.

Почему эти договоренности не означают инвестиционного прорыва

Пендзин подчеркивает, что подписанные соглашения не следует воспринимать как сигнал о масштабном притоке частного капитала.

"То есть говорить о каком-то инвестиционном прорыве — точно нет", — отмечает он.

По его словам, ключевым ограничивающим фактором для инвесторов по-прежнему остается ситуация с безопасностью.

"Прямых инвестиционных соглашений нет, потому что ключевой вопрос — это безопасность", — объясняет экономист.

Именно гарантии безопасности, по его мнению, остаются определяющим фактором для формирования инвестиционного климата в Украине.

Что влияет на вступление Украины в ЕС

Отдельной темой остается евроинтеграция Украины.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что переговоры о вступлении в ЕС будут зависеть не только от политической воли, но и от экономических интересов стран-членов.

"Самое большое препятствие — это вопрос о месте Украины на внутренних рынках ЕС и о том, как это повлияет на существующие модели поддержки фермеров", — объясняет он.

Особенно чувствительной остается аграрная политика, которая является одним из ключевых элементов внутренней экономики Евросоюза.

Почему расширение ЕС будет сложным

Пендзин добавляет, что вступление Украины в ЕС неизбежно изменит баланс экономических интересов внутри Союза.

В первую очередь это касается аграрного сектора, где Украина является одним из крупнейших производителей в Европе.

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Изменение структуры рынка будет влиять на систему субсидий, конкуренцию и интересы действующих стран-членов.

Именно поэтому, по его словам, аграрная политика и распределение дотаций останутся одними из самых сложных вопросов переговорного процесса.

Ранее Фокус разбирался, в чём заключается секрет экономического успеха Польши и сможет ли Украина повторить этот путь.