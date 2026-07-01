Почти 600 млн долларов для украинцев: кому достанутся новые выплаты

В Государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн долларов США на финансирование социальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан. Средства были привлечены в рамках совместного с Всемирным банком проекта SPIRIT.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По её словам, для получения финансирования правительство выполнило все необходимые условия, предусмотренные проектом SPIRIT.

Финансирование включает 300 млн долларов США при поддержке японских гарантий и ещё 298,75 млн долларов США при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании. Общий объём проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов США.

Проект охватит более 1 миллиона украинцев, нуждающихся в социальной поддержке. Средства будут направлены на финансирование 18 видов социальных выплат, в частности помощи семьям с детьми, детям с тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам в детских домах семейного типа и приемных семьях, людям с инвалидностью, многодетным семьям, оплату услуги "муниципальная няня", помощь по уходу за ребенком до одного года, программу "еЯсла" и другие социальные программы, финансируемые из государственного бюджета и не связанные с военными целями.

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Ранее стало известно, что украинцы, получившие инвалидность в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на повышенные пенсионные выплаты. В частности, в 2026 году для людей с инвалидностью II группы минимальный гарантированный размер пенсии со всеми надбавками и доплатами составляет 16 522,84 грн.

Кроме того, ко Дню Независимости отдельные категории граждан получат единовременную денежную помощь. В зависимости от статуса её размер составит от 450 до 3100 грн, а большинству получателей средства будут перечислены автоматически Пенсионным фондом или другими уполномоченными государственными органами.