Майже $600 млн для українців: кому дістануться нові виплати

До Державного бюджету України надійшло майже 600 млн доларів США для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян. Кошти залучили в межах спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, для отримання фінансування уряд виконав усі необхідні умови, передбачені проєктом SPIRIT.

Фінансування включає 300 млн доларів США за підтримки японських гарантій і ще 298,75 млн доларів США за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів США.

Проєкт охопить понад 1 мільйон українців, які потребують соціальної підтримки. Кошти спрямують на фінансування 18 видів соціальних виплат, зокрема допомоги сім'ям із дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, оплату послуги “муніципальна няня”, допомогу по догляду за дитиною до одного року, програму “єЯсла” та інші соціальні програми, що фінансуються з державного бюджету і не пов'язані з військовими цілями.

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Раніше стало відомо, що українці, які отримали інвалідність унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на підвищені пенсійні виплати. Зокрема, у 2026 році для людей з інвалідністю II групи мінімальний гарантований розмір пенсії з усіма надбавками та доплатами становить 16 522,84 грн.

Також до Дня Незалежності окремі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу. Залежно від статусу її розмір становитиме від 450 до 3100 грн, а більшості отримувачів кошти перерахує автоматично Пенсійний фонд або інші уповноважені державні органи.