Украинцы могут получить дополнительный месяц на использование средств, накопленных в рамках государственных программ поддержки. Это касается сразу трёх программ, а по истечении нового срока неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет.

Министерство экономики подготовило проект решения, предусматривающий продление срока использования средств по программам "Национальный кэшбэк", "Зимняя е-поддержка" и кэшбэка на топливо до 31 июля 2026 года. Об этом сообщили в сервисе "Дия".

Какие программы затрагивают эти изменения

Продление срока использования средств предусмотрено для следующих программ:

"Национальный кэшбэк";

"Зимняя поддержка" (1000 грн);

кешбэк на топливо.

После 31 июля 2026 года неиспользованные средства будут возвращены в государственный бюджет. При этом программа "Национальный кэшбэк" продолжает работать в обычном режиме.

Когда поступят выплаты

Как сообщили в "Дии", уже с 3 июля украинцы начнут получать выплаты "Национального кэшбэка" за апрель. Вместе с ними будет начислен и кэшбэк на топливо, который действовал с 20 марта по 31 мая в качестве временной антикризисной меры.

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Чтобы украинцы успели воспользоваться средствами после их зачисления, правительство продлит срок их использования до 31 июля 2026 года.

До какой даты можно использовать средства

Использовать накопленные средства можно до 31 июля 2026 года. В отношении выплат, которые будут начисляться за май, июнь и последующие месяцы, будут действовать новые правила. Воспользоваться ими можно будет до конца месяца, в котором будет приостановлено или отменено военное положение в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 года.

На что можно потратить средства

В "Дии" напомнили, что средства программы "Национальный кэшбэк" можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств и медицинских изделий;

покупку книг и другой печатной продукции;

оплату почтовых услуг;

благотворительные взносы;

пожертвования в поддержку Вооруженных сил Украины.

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