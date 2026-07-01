Українці можуть отримати додатковий місяць, аби використати кошти, накопичені за державними програмами підтримки. Це стосується одразу трьох програм, а після завершення нового строку невикористані гроші повернуть до державного бюджету.

Міністерство економіки підготувало проєкт рішення, який передбачає продовження строку використання коштів за програмами "Національний кешбек", "Зимова єПідтримка" та кешбеку на пальне до 31 липня 2026 року. Про це повідомили у сервісі "Дія".

Яких програм стосуються зміни

Продовження строку використання коштів передбачене для таких програм:

"Національний кешбек";

"Зимова єПідтримка" (1000 грн);

кешбек на пальне.

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Водночас програма "Національний кешбек" продовжує працювати у звичному режимі.

Коли надійдуть виплати

Як зазначили в "Дії", уже з 3 липня українці почнуть отримувати виплати "Національного кешбеку" за квітень. Разом із ними буде нараховано і кешбек на пальне, який діяв із 20 березня до 31 травня як тимчасовий антикризовий захід.

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Щоб українці встигли скористатися коштами після їх зарахування, уряд продовжить строк їх використання до 31 липня 2026 року.

До якої дати можна використати кошти

Використати накопичені кошти можна до 31 липня 2026 року. Для виплат, які нараховуватимуться за травень, червень і наступні місяці, діятимуть нові правила. Скористатися ними можна буде до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

На що можна витратити кошти

У "Дії" нагадали, що кошти програми "Національний кешбек" можна використати на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків і медичних виробів;

купівлю книг та іншої друкованої продукції;

оплату поштових послуг;

благодійні внески;

донати на підтримку Збройних сил України.

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