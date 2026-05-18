Українці втратять гроші "Національного кешбеку", якщо не встигнуть до "дедлайна", — Мінекономіки

Гроші за програмою "Національний кешбек" слід витратити до 30 червня 2026 року, повідомили в уряді. Ідеться про суми, які нарахували до кінця квітня й прийшли на рахунок до кінця травня. Який графік нарахувань та виплат після "дедлайну", встановленого урядовцями?

Попередження про графік витрати коштів "Нацкешбеку" з'явилось на порталі Міністерства економіки України. На порталі нагадали умови нарахування та сфери, в яких їх можна витратити. Крім того, наголошується, що програма працює лише при без готівкових розрахунках.

В Мінекономіки уточнили, що інформація стосується лише коштів, які нараховані й не витрачені до кінця травня 2026 року. Ці нарахування слід витратити до 30 червня, інакше вони повернуться у державний бюджет. Також з'ясувалось, що у наступні місяці програма працюватиме без змін. Зокрема, у програмі беруть участь товари українського виробництва, якщо за них платити банківською карткою. Гроші за товари, придбані протягом певного місяця, надходитиму до 20 числа наступного місяця.

Відео дня

"Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком", — пояснили урядовці

Мінекономіки окремо не уточнили, з чим пов'язане окреме повідомлення про "згорання" "Нацкешбеку", якщо його не витратити до 30 червня (включно). Цей термін вказаний у постанові Кабміну №1510 за 22 листопада 2025 троку, за якою програму продовжили саме до 30 червня наступного року. Тим часом 29 квітня 2026 року на порталі Кабміну опублікували постанову №559, яка продовжила програму до 30 квітня 2028 року. Уряд чіткіше прописав умови виплат. Вказано, що за оновленим етапом програми гроші можна буде витрачати, починаючи з 1 липня 2026 року.

Національний кешбек — які умови

Які умови "Нацкешбеку" згідно з рішенням уряду?

Розмір компенсації за товари вітчизняного виробництва:

5% — за продукти, ліки, автозапчастини, вироби для садівництва та городництва;

15% — за одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для хобі та відпочинку, для ремонту, і також окремі продукти харчування (сири, макарони, вівсянка, гречка).

Куди можна витратити гроші, нараховані на картку "Національного кешбеку":

комунальні та поштові послуги;

на вітчизняні продукти харчування, ліки та медичні вироби;

на книги та друковану продукцію;

на благодійність.

Як приєднатись до програми "Нацкешбек"? Спершу громадянин має відкрити спеціальну картку у своєму банку і надати дозвіл на передавання даних про транзакції. Після цього у застосунку "Дія" вказати цю картку для перерахунку компенсації за придбані товари.

Зазначимо, у лютому уряд повідомив про оновлені умови "Національного кешбеку", які стосувались відсотків компенсації за придбані товари. У Мінекономіки також розповіли, скільки українців скористалось програмою та на яку суму вони купили вітчизняних товарів.

Нагадуємо, 13 травня медіа розповіли, що українці можуть втратити гроші "Нацкешбеку", якщо допустять одну небезпечну помилку.