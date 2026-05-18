Украинцы потеряют деньги "Национального кэшбэка", если не успеют до "дедлайна", — Минэкономики

Деньги по программе "Национальный кэшбек" следует потратить до 30 июня 2026 года, сообщили в правительстве. Речь идет о суммах, которые начислили до конца апреля и пришли на счет до конца мая. Какой график начислений и выплат после "дедлайна", установленного чиновниками?

Предупреждение о графике расхода средств "Нацкешбека" появилось на портале Министерства экономики Украины. На портале напомнили условия начисления и сферы, в которых их можно потратить. Кроме того, отмечается, что программа работает только при безналичных расчетах.

В Минэкономики уточнили, что информация касается только средств, которые начислены и не потрачены до конца мая 2026 года. Эти начисления следует потратить до 30 июня, иначе они вернутся в государственный бюджет. Также выяснилось, что в последующие месяцы программа будет работать без изменений. В частности, в программе участвуют товары украинского производства, если за них платить банковской карточкой. Деньги за товары, приобретенные в течение определенного месяца, будут поступать до 20 числа следующего месяца.

"Выплата кэшбека за покупки, совершенные в мае, состоится в июле. В дальнейшем кэшбек будет начисляться по обычному графику", — пояснили чиновники

Минэкономики отдельно не уточнили, с чем связано отдельное сообщение о "сгорании" "Нацкешбека", если его не потратить до 30 июня (включительно). Этот срок указан в постановлении Кабмина №1510 от 22 ноября 2025 года, по которому программу продлили именно до 30 июня следующего года. Между тем 29 апреля 2026 года на портале Кабмина опубликовали постановление №559, которое продлило программу до 30 апреля 2028 года. Правительство четко прописало условия выплат. Указано, что по обновленному этапу программы деньги можно будет тратить, начиная с 1 июля 2026 года.

Какие условия "Нацкешбека" согласно решению правительства?

Размер компенсации за товары отечественного производства:

5% — за продукты, лекарства, автозапчасти, изделия для садоводства и огородничества;

15% — за одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби и отдыха, для ремонта, и также отдельные продукты питания (сыры, макароны, овсянка, гречка).

Куда можно потратить деньги, начисленные на карту "Национального кэшбэка":

коммунальные и почтовые услуги;

на отечественные продукты питания, лекарства и медицинские изделия;

на книги и печатную продукцию;

на благотворительность.

Как присоединиться к программе "Нацкешбек"? Сначала гражданин должен открыть специальную карту в своем банке и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях. После этого в приложении "Дія" указать эту карту для пересчета компенсации за приобретенные товары.

