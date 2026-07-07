Тысячи украинцев могут лишиться денег уже через несколько недель. После 31 июля неиспользованные средства, накопленные в рамках программы "Национальный кэшбэк", вернутся в государственный бюджет.

Украинцы уже начали получать выплаты по программе "Национальный кэшбэк" за апрель. В то же время правительство продлило срок использования ранее накопленных средств, но только до конца июля. После этого неиспользованные деньги вернутся в государственный бюджет.

Фокус рассказывает, сколько времени осталось, что будет после крайнего срока и на что можно потратить Национальный кэшбэк.

Остался последний месяц: когда нужно использовать средства

Правительство продлил срок использования всех средств, накопленных на карте "Национальный кэшбэк", до 31 июля 2026 года включительно. Это решение было принято в связи с тем, что выплаты за апрель начали поступать украинцам только в начале июля. В эту выплату также вошел кэшбэк за покупку топлива.

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Если до 31 июля средства останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в государственный бюджет. При этом сама программа не прекращает свою работу — украинцы и в дальнейшем будут получать кэшбэк за покупку товаров украинского производства.

При этом к новым выплатам будут применяться другие правила. Кэшбэк, начисленный за май, июнь и последующие месяцы, можно будет использовать до конца месяца, в котором будет приостановлено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

На что можно потратить Национальный кэшбэк

В отличие от обычных средств на банковской карте, Национальный кэшбэк можно использовать только в соответствии с направлениями, определёнными правилами программы. Полный перечень регулярно обновляется на официальном портале программы "Национальный кэшбэк".

Коммунальные услуги

Если вы не знаете, на что потратить накопленный кэшбэк, самый простой вариант — оплатить коммунальные услуги.

Книги: можно ли купить учебники к новому учебному году

В преддверии нового учебного года всё больше украинцев интересуются, можно ли использовать Национальный кэшбэк для подготовки детей к школе.

Программа позволяет оплачивать книги и другую печатную продукцию украинского производства в книжных магазинах, участвующих в программе. Среди крупнейших — Yakaboo, "Книгарня Е" и Readeat.

На эти средства можно приобрести:

художественную литературу;

детские книги;

энциклопедии;

словари;

атласы;

учебные пособия;

учебники украинских издательств;

прочую печатную продукцию.

Если учебник или учебное пособие входит в ассортимент книжного магазина, участвующего в программе, его можно оплатить средствами Национального кэшбэка.

В то же время канцелярские товары — ручки, тетради, карандаши, краски, пеналы или папки — не входят в перечень разрешенных покупок, поскольку они не относятся к печатной книжной продукции.

Лекарства и медицинские изделия

Еще одно популярное направление использования средств — покупка лекарств.

Оплачивать можно украинские лекарственные средства и медицинские изделия в аптеках , участвующих в программе. Среди крупнейших сетей — АНЦ, "Подорожник", "Аптека 9-1-1", "Аптека оптовых цен", "Бажаємо здоров'я" и другие.

Чтобы кэшбэк сработал, перед оплатой следует убедиться, что товар участвует в программе.

Украинские продукты

Среди возможных способов использования кэшбэка есть и покупка украинских продуктов.

Оплатить можно в магазинах-участниках программы, однако только за те товары, которые включены в перечень "Национального кэшбэка". Проверить товар можно с помощью сканера штрихкода в приложении "Дія" или через официальный перечень производителей.

Почтовые услуги

Одной из категорий, на которую можно потратить средства Национального кэшбэка, являются почтовые услуги. При этом на официальном портале не указан перечень операторов, поэтому перед оплатой следует проверить, участвует ли конкретный поставщик услуг в программе.

Благотворительность

Программа позволяет направить накопленные средства на благотворительность. Официальные разъяснения не ограничивают это направление дополнительными условиями, однако осуществить платеж можно только в рамках механизмов, предусмотренных программой.

Поддержка ВСУ

В числе направлений использования средств отдельно указана поддержка Вооруженных сил Украины. На официальном портале она указана как отдельная возможность наряду с благотворительностью.

Можно ли снять наличные деньги?

Нет. В разделах "Часто задаваемые вопросы" на официальном портале программы прямо указано: "Снять наличные со специального счета "Национальный кэшбэк" невозможно". Также на странице для потребителей отмечается, что предусмотрена только безналичная оплата товаров и услуг, определённых условиями программы.

Украинцы уже получают выплаты за апрель

С начала июля начались выплаты Национального кэшбэка за покупки, совершенные в апреле. В их число также вошел кэшбэк за покупку топлива. Получить выплаты могут более 5 млн украинцев.

До конца июля украинцам стоит проверить баланс карты "Национальный кэшбэк" и решить, на что потратить накопленные средства.