Тисячі українців можуть втратити гроші вже за кілька тижнів. Після 31 липня невикористані кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", повернуться до державного бюджету.

Українці вже почали отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за квітень. Водночас уряд продовжив термін використання раніше накопичених коштів, але лише до кінця липня. Після цього невикористані гроші повернуться до державного бюджету.

Фокус розповідає, скільки часу залишилося, що буде після дедлайну, на що можна витратити Національний кешбек.

Залишився останній місяць: коли потрібно використати кошти

Уряд продовжив термін використання всіх коштів, накопичених на картці "Національний кешбек", до 31 липня 2026 року включно. Це рішення ухвалили через те, що виплати за квітень почали надходити українцям лише на початку липня. До цієї виплати також увійшов кешбек за придбання пального.

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Якщо до 31 липня гроші залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Водночас сама програма не припиняє роботу — українці й надалі отримуватимуть кешбек за купівлю товарів українського виробництва.

При цьому для нових виплат діятимуть інші правила. Кешбек, нарахований за травень, червень і наступні місяці, можна буде використати до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

На що можна витратити Національний кешбек

На відміну від звичайних коштів на банківській картці, Національний кешбек можна використати лише за напрямами, визначеними правилами програми. Повний перелік регулярно оновлюється на офіційному порталі програми "Національний кешбек".

Комунальні послуги

Якщо ви не знаєте, куди витратити накопичений кешбек, найпростіший варіант — оплатити комунальні послуги.

Книги: чи можна купити підручники до нового навчального року

Напередодні навчального року дедалі більше українців цікавляться, чи можна використати Національний кешбек для підготовки дітей до школи.

Програма дозволяє оплачувати книги та іншу друковану продукцію українського виробництва у книгарнях, які є учасниками програми. Серед найбільших — Yakaboo, "Книгарня Є" та Readeat.

За ці кошти можна придбати:

художню літературу;

дитячі книги;

енциклопедії;

словники;

атласи;

навчальні посібники;

підручники українських видавництв;

іншу друковану продукцію.

Якщо підручник або навчальний посібник входить до асортименту книгарні-учасниці програми, його можна оплатити коштами Національного кешбеку.

Водночас канцелярські товари — ручки, зошити, олівці, фарби, пенали чи папки — до переліку дозволених покупок не входять, оскільки вони не належать до друкованої книжкової продукції.

Ліки та медичні вироби

Ще один популярний напрям використання коштів — придбання ліків.

Оплачувати можна українські лікарські засоби та медичні вироби в аптеках , які беруть участь у програмі. Серед найбільших мереж — АНЦ, "Подорожник", "Аптека 9-1-1", "Аптека оптових цін", "Бажаємо здоров'я" та інші.

Щоб кешбек спрацював, перед оплатою варто переконатися, що товар бере участь у програмі.

Українські продукти

Серед доступних напрямів використання кешбеку є й купівля українських продуктів.

Розрахуватися можна в магазинах-учасниках програми, однак лише за ті товари, які включені до переліку "Національного кешбеку". Перевірити товар можна за допомогою сканера штрихкоду в застосунку "Дія" або через офіційний перелік виробників.

Поштові послуги

Однією з категорій, на яку можна використати кошти Національного кешбеку, є поштові послуги. Водночас офіційний портал не уточнює перелік операторів, тому перед оплатою варто перевірити, чи бере конкретний постачальник послуг участь у програмі.

Благодійність

Програма дозволяє спрямувати накопичені кошти на благодійність. Офіційні роз'яснення не обмежують цей напрям додатковими умовами, однак здійснити платіж можна лише в межах механізмів, передбачених програмою.

Підтримка ЗСУ

Окремо серед напрямів використання коштів вказана підтримка Збройних сил України. На офіційному порталі вона зазначена як окрема можливість поряд із благодійністю.

Чи можна зняти гроші готівкою

Ні. У відповідях на поширені запитання на офіційному порталі програми прямо зазначено: «Зняти готівку зі спеціального рахунку "Національний кешбек" неможливо». Також на сторінці для споживачів наголошується, що передбачена лише безготівкова оплата товарів і послуг, визначених умовами програми.

Українці вже отримують виплати за квітень

З початку липня стартували виплати Національного кешбеку за покупки, здійснені у квітні. До них також увійшов кешбек за придбання пального. Отримати виплати можуть понад 5 млн українців.

До кінця липня українцям варто перевірити баланс картки "Національний кешбек" та вирішити, на що використати накопичені кошти.