Можно сэкономить тысячи: какой категории украинок компенсируют коммунальные расходы

Жены участников боевых действий имеют право на государственные льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и приобретению топлива. Для отдельных категорий членов семей предусмотрено полное возмещение расходов.

Об этом сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на закон "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Поскольку жена относится к числу членов семьи участника боевых действий и проживает вместе с ним, на неё распространяются предусмотренные законом льготы.

Семья участника боевых действий имеет право на 75-процентную скидку на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твёрдого или жидкого топлива для домов без централизованного отопления в пределах установленных социальных нормативов.

Право на льготы также имеют нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы либо с инвалидностью I группы, а также лица, находящиеся под опекой или попечительством. Для лиц с инвалидностью предусмотрено 100-процентное возмещение.

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Компенсация начисляется не на всю площадь жилья. Норматив составляет 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на домохозяйство. Если все члены семьи являются нетрудоспособными, норма увеличивается до 42 кв. м на каждого и ещё 21 кв. м на всю семью.

Льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и приобретению топлива предоставляются независимо от вида жилья и формы его собственности.

Ранее сообщалось, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере от 680 гривен может стать причиной отказа в назначении субсидии. В то же время получить помощь все еще можно, если погасить задолженность, оформить ее реструктуризацию или оспорить сумму задолженности в суде.

Кроме того, большинству украинцев субсидии продлеваются автоматически. Однако окончательный размер выплат зависит от доходов домохозяйства, поэтому после мартовской индексации пенсий и зарплат сумма помощи для части получателей могла как увеличиться, так и уменьшиться.