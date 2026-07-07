Можна заощадити тисячі: якій категорії українок компенсують комуналку

Дружини учасників бойових дій мають право на державні пільги на оплату житла, комунальних послуг і придбання палива. Для окремих категорій членів сімей передбачене повне відшкодування витрат.

Про це повідомило видання "Телеграф" із посиланням на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Оскільки дружина належить до членів сім'ї учасника бойових дій і проживає разом із ним, на неї поширюються передбачені законом пільги.

Сім'я учасника бойових дій має право на 75% знижки на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого чи рідкого палива для будинків без централізованого опалення в межах установлених соціальних нормативів.

Право на пільги також мають непрацездатні батьки, неповнолітні діти, повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи, а також люди, які перебувають під опікою або піклуванням. Для осіб з інвалідністю передбачене 100% відшкодування.

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Компенсацію нараховують не на всю площу житла. Норматив становить 21 кв. м опалювальної площі на одну людину та додатково 10,5 кв. м на домогосподарство. Якщо всі члени сім'ї є непрацездатними, норма збільшується до 42 кв. м на кожного та ще 21 кв. м на всю родину.

Пільги на оплату житла, комунальних послуг і придбання палива надаються незалежно від виду житла та форми його власності.

Раніше повідомлялося, що борг за житлово-комунальні послуги у розмірі від 680 гривень може стати причиною відмови у призначенні субсидії. Водночас отримати допомогу все ще можна, якщо погасити заборгованість, оформити її реструктуризацію або оскаржити суму боргу в суді.

Також для більшості українців субсидії продовжують автоматично. Однак остаточний розмір виплат залежить від доходів домогосподарства, тому після березневої індексації пенсій і зарплат сума допомоги для частини отримувачів могла як зрости, так і зменшитися.