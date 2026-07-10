Правило 10 дней: в ПФУ объяснили, какая ошибка может стоить 20 % пенсии

Получатели пенсий, субсидий, страховых и других социальных выплат должны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях личных данных в течение 10 календарных дней. Если этого не сделать, в случае переплаты излишне полученные средства придется вернуть, а ежемесячные удержания могут достигать 20% выплаты.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Там напомнили, что это правило распространяется на всех, кто получает пенсии, страховые и социальные выплаты, жилищные субсидии или льготы, а сообщать необходимо о любых изменениях, которые могут повлиять на назначение или размер выплат.

В Пенсионный фонд необходимо обратиться, если изменились фамилия или другие персональные данные, паспорт, номер телефона или другие контактные данные, банковские реквизиты для получения выплат, место работы, а также в случае трудоустройства, увольнения, начала или прекращения предпринимательской деятельности.

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Сообщить об изменениях можно несколькими способами: через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда, лично в любом сервисном центре ПФУ, заказным письмом по почте или через работодателя, если изменения касаются трудовых отношений.

В Пенсионном фонде пояснили, что несвоевременное уведомление может привести к переплате. В таком случае получателю сначала направляется уведомление с предложением добровольно вернуть излишне выплаченные средства, перечислив их на счет ПФУ.

Если деньги не будут возвращены добровольно, Пенсионный фонд принимает решение о взыскании переплаты путем ежемесячных удержаний из пенсии, субсидии или другой социальной выплаты. Размер таких отчислений может составлять до 20% ежемесячной выплаты и будет продолжаться до полного погашения задолженности. В ПФУ подчеркнули, что своевременное уведомление об изменениях помогает избежать переплат и обеспечивает правильный расчет государственных выплат.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как можно увеличить размер пенсии. Для этого отдельные категории граждан могут перейти на другой вид пенсионного обеспечения, что в некоторых случаях позволяет получать более высокие ежемесячные выплаты.