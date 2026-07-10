Правило 10 днів: у ПФУ пояснили, яка помилка може коштувати 20% пенсії

Отримувачі пенсій, субсидій, страхових та інших соціальних виплат повинні повідомляти Пенсійний фонд про зміни особистих даних протягом 10 календарних днів. Якщо цього не зробити, у разі переплати надміру отримані кошти доведеться повернути, а щомісячні утримання можуть сягати 20% виплати.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області.

Там нагадали, що правило поширюється на всіх, хто отримує пенсії, страхові та соціальні виплати, житлові субсидії чи пільги, а повідомляти потрібно про будь-які зміни, які можуть вплинути на призначення або розмір виплат.

До Пенсійного фонду необхідно звернутися, якщо змінилися прізвище або інші персональні дані, паспорт, номер телефону чи інші контактні дані, банківські реквізити для отримання виплат, місце роботи, а також у разі працевлаштування, звільнення, відкриття або припинення підприємницької діяльності.

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Повідомити про зміни можна кількома способами: через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду, особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, рекомендованим листом поштою або через роботодавця, якщо зміни стосуються трудових відносин.

У Пенсійному фонді пояснили, що несвоєчасне повідомлення може призвести до переплати. У такому разі одержувачу спочатку надсилають повідомлення з пропозицією добровільно повернути надміру виплачені кошти, перерахувавши їх на рахунок ПФУ.

Якщо гроші не повернути добровільно, Пенсійний фонд ухвалює рішення про стягнення переплати шляхом щомісячних утримань із пенсії, субсидії чи іншої соціальної виплати. Розмір таких відрахувань може становити до 20% щомісячної виплати і триватиме до повного погашення заборгованості. У ПФУ наголосили, що своєчасне повідомлення про зміни допомагає уникнути переплат і забезпечує правильне нарахування державних виплат.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як можна збільшити розмір пенсії. Для цього окремі категорії громадян можуть перейти на інший вид пенсійного забезпечення, що в деяких випадках дозволяє отримувати вищі щомісячні виплати.