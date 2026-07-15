Депортация украинцев из ЕС после отмены защиты: адвокат объяснил, кому придется уехать

Потеря статуса временной защиты в ЕС не означает, что украинцев автоматически депортируют или заставят вернуться в Украину. У граждан есть несколько законных способов остаться в европейских странах.

Об этом сообщил адвокат Сергей Старенький в эфире программы "Ранок.LIVE".

По его словам, сообщения о возможном прекращении временной защиты не означают автоматической утраты права украинцев на пребывание в странах Европейского Союза. Те, кто уже оформил этот статус, могут продлевать его в соответствии с действующими правилами.

В то же время адвокат назвал заявления о прекращении предоставления новых статусов временной защиты скорее политическими. По его словам, они не означают немедленных изменений для украинцев, которые уже пользуются этим механизмом.

Даже если какая-либо страна ЕС полностью откажется от временной защиты, это не повлечет за собой автоматическую депортацию граждан Украины. Украинцы могут пребывать в странах Евросоюза в качестве туристов в течение 90 дней в рамках безвизового режима.

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Кроме того, они могут переехать в другую страну ЕС или за его пределы и оформить право на проживание там. Еще один вариант — изменить основание для законного пребывания, в частности получить разрешение на работу или вид на жительство.

Украинцы также могут обратиться за политическим убежищем, если у них есть достаточные доказательства личной угрозы.

"Депортация возможна только после того, как человек исчерпает все законные сроки пребывания в стране и не воспользуется возможностями урегулировать свой миграционный статус", — пояснил Сергей Старенький.

По истечении разрешенного срока пребывания, в частности 90 дней безвизового режима, и при отсутствии попыток оформить иной законный статус человек должен покинуть страну. Если он не выполнит это требование, ему может грозить депортация.

Напомним, страны Европейского Союза согласились продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время для новых заявителей планируется ввести условие об исполнении военных обязанностей в Украине, тогда как на тех, кто уже имеет этот статус, новые требования не будут распространяться.

Ранее Эстония заявила, что готова поддержать инициативу ЕС об ограничении временной защиты для военнообязанных граждан Украины.

Кроме того, Министерство обороны Украины упростило процедуру оформления временного вида на жительство для иностранцев, проходящих службу в украинских легионах.