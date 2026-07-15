Депортація українців з ЄС після скасування захисту: адвокат пояснив, кому доведеться виїхати

Втрата статусу тимчасового захисту в ЄС не означає, що українців автоматично депортують або змусять повернутися до України. Громадяни мають кілька законних способів залишитися в європейських країнах.

Про це повідомив адвокат Сергій Старенький в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, повідомлення про можливе припинення тимчасового захисту не означають автоматичної втрати права українців перебувати в країнах Європейського Союзу. Ті, хто вже оформив цей статус, можуть продовжувати його відповідно до чинних правил.

Водночас заяви про припинення надання нових статусів тимчасового захисту адвокат назвав радше політичними. За його словами, вони не свідчать про негайні зміни для українців, які вже користуються цим механізмом.

Навіть якщо окрема країна ЄС повністю відмовиться від тимчасового захисту, це не означатиме автоматичної депортації громадян України. Українці можуть залишатися в країнах Євросоюзу як туристи протягом 90 днів у межах безвізового режиму.

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Також вони можуть переїхати до іншої держави ЄС або за його межі та оформити право на проживання там. Ще один варіант — змінити підставу для законного перебування, зокрема отримати дозвіл на роботу або посвідку на проживання.

Українці також можуть звернутися по політичний притулок, якщо мають достатні докази особистої загрози.

“Депортація можлива лише після того, як людина вичерпає всі законні строки перебування в країні та не скористається можливостями врегулювати свій міграційний статус”, — пояснив Сергій Старенький.

Після завершення дозволеного строку перебування, зокрема 90 днів безвізового режиму, та за відсутності спроб оформити інший законний статус людина має залишити країну. Якщо вона не виконає цю вимогу, їй може загрожувати депортація.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників планують запровадити умову щодо виконання військових обов’язків в Україні, тоді як на тих, хто вже має цей статус, нові вимоги не поширюватимуться.

Раніше Естонія заявила, що готова підтримати ініціативу ЄС щодо обмеження тимчасового захисту для військовозобов’язаних громадян України.

Також Міністерство оборони України спростило процедуру оформлення тимчасової посвідки на проживання для іноземців, які проходять службу в українських легіонах.