От "Прозорро.Продажи" до соглашения о недрах: что известно об экс-министре экономики Соболеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Алексею Соболеву, который покидает правительство после формирования нового Кабинета министров, могут предложить новую должность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшему министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексею Соболеву планируют предложить работу в Офисе президента. По словам главы государства, он может стать заместителем руководителя ОП по экономическим вопросам. Об этом шла речь во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве 16 июля.

Зеленский высоко оценил работу Соболева, однако новый премьер-министр Сергей Корецкий формирует собственную команду.

"Министр Соболев… Вчера мы провели беседу с главой Офиса президента. У нас была вакансия, и мы хотим предложить ему должность заместителя по экономике в Офисе президента. Я пока не говорил с ним об этом", — сказал Зеленский.

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Президент назвал Соболева "сильным человеком" и дал понять, что хочет оставить его в команде, несмотря на кадровые изменения в правительстве.

Пока Соболев исполняет обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства до завершения процесса формирования нового состава Кабинета министров.

Что известно о деятельности Алексея Соболева

Алексей Соболев возглавил Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в июле 2025 года после объединения нескольких ведомств в одно министерство. До этого он работал первым заместителем министра экономики, а ещё раньше отвечал за цифровое развитие и цифровизацию министерства.

До перехода на государственную службу Соболев работал в финансовом секторе, в частности в компании Dragon Asset Management, а также был советником министра инфраструктуры. Окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Финансы" и имеет международную квалификацию финансового аналитика CFA.

Одним из самых известных проектов, с которыми связывают Соболева, является "Прозорро.Продажи".

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В 2016–2018 годах он руководил развитием проекта в Transparency International Ukraine, а впоследствии возглавил государственное предприятие "Прозорро.Продажи". Под его руководством развивалась система электронных аукционов по продаже государственного и коммунального имущества.

В Министерстве экономики Соболев занимался цифровой трансформацией ведомства, а также участвовал в переговорах с Европейским Союзом по реализации программы Ukraine Facility и в работе над украинско-американскими соглашениями о создании инвестиционного фонда в рамках так называемого "соглашения о недрах".

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины, после чего парламент приступил к рассмотрению кандидатур в новый состав правительства.