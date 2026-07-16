Від "Прозорро.Продажі" до угоди про надра: що відомо про ексміністра економіки Соболєва

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Олексію Соболєву, який залишає уряд після формування нового Кабінету Міністрів, можуть запропонувати нову посаду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишньому міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву планують запропонувати роботу в Офісі президента. За словами глави держави, він може стати заступником керівника ОП з економічних питань. Про це йшлося під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві 16 липня.

Зеленський надав високу оцінку роботі Соболєва, однак новий прем'єр-міністр Сергій Корецький формує власну команду.

"Міністр Соболєв… Ми вчора мали дискусію з керівником Офісу президента. У нас була вакансія, і ми хочемо запропонувати йому посаду заступника з економіки в Офісі президента. Я ще не говорив із ним про це", — сказав Зеленський.

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Президент назвав Соболєва "сильною людиною" та дав зрозуміти, що хоче зберегти його в команді, попри кадрові зміни в уряді.

Поки Соболєв виконує обов'язки міністра економіки, довкілля та сільського господарства до завершення процесу формування нового складу Кабінету Міністрів.

Що відомо про діяльність Олексія Соболєва

Олексій Соболєв очолив Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у липні 2025 року після об'єднання кількох відомств в одне міністерство. До цього він працював першим заступником міністра економіки, а ще раніше відповідав за цифровий розвиток і цифровізацію міністерства.

До переходу на державну службу Соболєв працював у фінансовому секторі, зокрема в компанії Dragon Asset Management, а також був радником міністра інфраструктури. Закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Фінанси" та має міжнародну кваліфікацію фінансового аналітика CFA.

Одним із найвідоміших проєктів, із якими пов'язують Соболєва, є "Прозорро.Продажі".

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У період 2016–2018 років він керував розвитком проєкту в Transparency International Ukraine, а згодом очолив державне підприємство "Прозорро.Продажі". Під його керівництвом розвивалася система електронних аукціонів з продажу державного та комунального майна.

У Міністерстві економіки Соболєв займався цифровою трансформацією відомства, а також брав участь у переговорах з Європейським Союзом щодо реалізації програми Ukraine Facility та в роботі над українсько-американськими домовленостями про створення інвестиційного фонду в межах так званої "угоди про надра".

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, після чого парламент почав розгляд кандидатур до нового складу уряду.