Доллар вырос, евро подешевел: актуальный курс валют в Украине

Межбанковский рынок завершил торги ростом курса доллара и снижением курса евро. "Фокус" проанализировал ситуацию на валютном рынке и актуальные курсы.

На валютном рынке Украины 17 июля доллар продолжил укрепляться на межбанковских торгах, тогда как евро, напротив, несколько подешевел. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".

В то же время Национальный банк Украины по состоянию на 18 июля снизил официальный курс доллара.

По данным межбанковского рынка, курс доллара составлял:

покупка — 44 690 грн (+0,059 грн);

продажа — 44,704 грн (+0,054 грн);

средний курс — 44,697 грн (+0,056 грн).

Курс валют Фото: Курс Украины

Европейская валюта завершила торги снижением:

покупка — 51,090 грн (-0,070 грн);

продажа — 51,110 грн (-0,080 грн);

средний курс — 51,100 грн (-0,075 грн).

В течение дня спрос на американскую валюту оставался выше, тогда как евро демонстрировал умеренное снижение.

Відео дня

В то же время Национальный банк установил официальный курс гривны на 18 июля:

доллар США — 44,6173 грн (на 13,1 копейки меньше, чем накануне);

евро — 51,1649 грн (плюс 9,9 коп.).

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Фиксинг курса для контрактов на 17 июля составил:

наличный доллар — 44,6360 грн;

безналичный доллар — 44,6740 грн.

Несмотря на рост котировок на межбанковском рынке, официальный курс доллара, установленный НБУ на выходных, оказался ниже уровня предыдущего дня. Евро же, напротив, укрепил свои позиции в официальном курсе.

Напомним, накануне на межбанке доллар несколько подешевел, тогда как евро продолжил рост. Американская валюта потеряла почти 3 коп. по среднему курсу, а европейская прибавила 19 коп.