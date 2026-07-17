Доллар вырос, евро подешевел: актуальный курс валют в Украине
Межбанковский рынок завершил торги ростом курса доллара и снижением курса евро. "Фокус" проанализировал ситуацию на валютном рынке и актуальные курсы.
На валютном рынке Украины 17 июля доллар продолжил укрепляться на межбанковских торгах, тогда как евро, напротив, несколько подешевел. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".
В то же время Национальный банк Украины по состоянию на 18 июля снизил официальный курс доллара.
По данным межбанковского рынка, курс доллара составлял:
- покупка — 44 690 грн (+0,059 грн);
- продажа — 44,704 грн (+0,054 грн);
- средний курс — 44,697 грн (+0,056 грн).
Европейская валюта завершила торги снижением:
- покупка — 51,090 грн (-0,070 грн);
- продажа — 51,110 грн (-0,080 грн);
- средний курс — 51,100 грн (-0,075 грн).
В течение дня спрос на американскую валюту оставался выше, тогда как евро демонстрировал умеренное снижение.
В то же время Национальный банк установил официальный курс гривны на 18 июля:
- доллар США — 44,6173 грн (на 13,1 копейки меньше, чем накануне);
- евро — 51,1649 грн (плюс 9,9 коп.).
Фиксинг курса для контрактов на 17 июля составил:
- наличный доллар — 44,6360 грн;
- безналичный доллар — 44,6740 грн.
Несмотря на рост котировок на межбанковском рынке, официальный курс доллара, установленный НБУ на выходных, оказался ниже уровня предыдущего дня. Евро же, напротив, укрепил свои позиции в официальном курсе.
Напомним, накануне на межбанке доллар несколько подешевел, тогда как евро продолжил рост. Американская валюта потеряла почти 3 коп. по среднему курсу, а европейская прибавила 19 коп.