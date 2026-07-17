Долар пішов угору, євро дешевшає: свіжий курс валют в Україні

Міжбанк завершив торги зростанням долара та зниженням євро. Фокус з'ясував стан валютного ринку та актуальні курси.

На валютному ринку України 17 липня долар продовжив зміцнюватися на міжбанківських торгах, тоді як євро, навпаки, дещо подешевшав. Про це свідчать дані порталу "Курс України".

Водночас Національний банк України на 18 липня знизив офіційний курс долара.

За даними міжбанку, курс долара становив:

купівля — 44,690 грн (+0,059 грн);

продаж — 44,704 грн (+0,054 грн);

середній курс — 44,697 грн (+0,056 грн).

Курс валют Фото: Курс України

Європейська валюта завершувала торги зі зниженням:

купівля — 51,090 грн (-0,070 грн);

продаж — 51,110 грн (-0,080 грн);

середній курс — 51,100 грн (-0,075 грн).

Упродовж дня попит на американську валюту залишався вищим, тоді як євро демонстрував помірне зниження.

Відео дня

Водночас Національний банк встановив офіційний курс гривні на 18 липня:

долар США — 44,6173 грн (мінус 13,1 копійки порівняно з попереднім днем);

євро — 51,1649 грн (плюс 9,9 коп.).

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Фіксинг курсу для контрактів на 17 липня становив:

готівковий долар — 44,6360 грн;

безготівковий долар — 44,6740 грн.

Попри зростання котирувань на міжбанку, офіційний курс долара, визначений НБУ на вихідні, виявився нижчим за рівень попереднього дня. Євро ж, навпаки, зміцнив свої позиції в офіційному курсі.

Нагадаємо, напередодні на міжбанку долар дещо подешевшав, тоді як євро продовжив зростання. Американська валюта втратила майже 3 коп. за середнім курсом, а європейська додала 19 коп.