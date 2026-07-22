ПФУ может отказать в выплате пенсии умершего: как защитить право на деньги

Пенсионный фонд может отказаться выплачивать недополученную пенсию родственникам из-за отсутствия совместной регистрации. Адвокат объяснила, в каких случаях можно обратиться в суд и как доказать право на эти средства.

Близкие родственники умерших пенсионеров могут столкнуться с отказом Пенсионного фонда Украины в выплате недополученной пенсии, если они не были зарегистрированы по одному адресу с умершим. В то же время такой отказ не означает, что получить причитающиеся средства невозможно. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Анна Даниэль.

Почему возникают трудности при выплате пенсии умершего его родственникам

По словам юриста, на практике наследники нередко сталкиваются с ситуацией, когда не могут оформить выплату из-за требований различных органов.

Нотариусы могут отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство без справки из Пенсионного фонда о сумме невыплаченной пенсии. В то же время Пенсионный фонд, в свою очередь, может потребовать либо это свидетельство, либо документ, подтверждающий совместное проживание с умершим.

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В результате люди оказываются в замкнутом круге.

Кто имеет право на недополученную пенсию

Как пояснила адвокат, статья 1218 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие человеку на момент открытия наследства.

В соответствии со статьей 91 закона Украины "О пенсионном обеспечении" невыплаченные суммы пенсии могут быть переданы членам семьи умершего. Если таких лиц несколько, средства распределяются между ними поровну. Если же членов семьи нет, сумма входит в состав наследства.

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Кроме того, закон предусматривает выплату пособия на погребение лицу, организовавшему похороны. Его размер составляет двухмесячную пенсию умершего.

Как подтвердить совместное проживание

Если официальной регистрации по одному адресу не было, факт совместного проживания можно установить в судебном порядке в рамках отдельного производства.

Для этого могут использоваться различные доказательства, в частности:

свидетельства соседей, родственников или знакомых;

справки с места работы или учебы;

договоры аренды жилья;

квитанции об оплате коммунальных услуг с указанием адреса;

фотографии или видео, подтверждающие совместное проживание.

Что делать после отказа Пенсионного фонда

Если Пенсионный фонд уже принял письменное решение об отказе в выплате, его можно обжаловать в административном суде.

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По словам Анны Даниэль, в суд необходимо обратиться в течение шести месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Если этот срок пропущен по уважительным причинам, например из-за длительного оформления необходимых документов, суд может его восстановить.

Адвокат также напомнила, что обратиться за выплатой недополученной пенсии необходимо не позднее чем через шесть месяцев после смерти пенсионера.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2026 года в Украине проживает 9 976 619 пенсионеров. Средняя пенсия в настоящее время составляет 7 273 грн.

В то же время распределение выплат по-прежнему остается неравномерным.