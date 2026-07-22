ПФУ може відмовити у виплаті пенсії померлого: як захистити право на гроші

Пенсійний фонд може не виплатити недоотриману пенсію родичам через відсутність спільної реєстрації. Адвокатка пояснила, коли можна звернутися до суду та як довести право на кошти.

Близькі родичі померлих пенсіонерів можуть зіткнутися з відмовою Пенсійного фонду України у виплаті недоотриманої пенсії, якщо не були зареєстровані за однією адресою з померлим. Водночас така відмова не означає, що отримати належні кошти неможливо. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Анна Даніель.

Чому виникають труднощі і разі виплати пенсії померлого його родичам

За словами юристки, на практиці спадкоємці нерідко потрапляють у ситуацію, коли не можуть оформити виплату через вимоги різних органів.

Нотаріуси можуть відмовляти у видачі свідоцтва про право на спадщину без довідки Пенсійного фонду про суму невиплаченої пенсії. Водночас Пенсійний фонд, своєю чергою, може вимагати або це свідоцтво, або документ, який підтверджує спільне проживання з померлим.

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У результаті люди опиняються у замкненому колі.

Хто має право на недоотриману пенсію

Як пояснила адвокатка, стаття 1218 Цивільного кодексу України передбачає, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали людині на момент відкриття спадщини.

Відповідно до статті 91 закону України "Про пенсійне забезпечення", невиплачені суми пенсії можуть бути передані членам сім'ї померлого. Якщо таких осіб кілька, кошти розподіляються між ними порівну. Якщо ж членів сім'ї немає, сума входить до складу спадщини.

ПФУ може не виплатити пенсію померлого і родичі ризикують втратити гроші Фото: З відкритих джерел

Також закон передбачає виплату допомоги на поховання особі, яка організувала похорон. Її розмір становить двомісячну пенсію померлого.

Як підтвердити спільне проживання

Якщо офіційної реєстрації за однією адресою не було, факт спільного проживання можна встановити через суд у порядку окремого провадження.

Для цього можуть використовуватися різні докази, зокрема:

показання сусідів, родичів чи знайомих;

довідки з місця роботи або навчання;

договори оренди житла;

квитанції про оплату комунальних послуг із зазначенням адреси;

фотографії або відео, що підтверджують спільний побут.

Що робити після відмови Пенсійного фонду

Якщо Пенсійний фонд уже ухвалив письмове рішення про відмову у виплаті, його можна оскаржити в адміністративному суді.

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За словами Анни Даніель, звернутися до суду потрібно протягом шести місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав. Якщо цей строк пропущено з поважних причин, наприклад через тривале оформлення необхідних документів, суд може його поновити.

Адвокатка також нагадала, що звернутися за виплатою недоотриманої пенсії також потрібно не пізніше ніж через шість місяців після смерті пенсіонера.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2026 року в Україні проживає 9 976 619 пенсіонерів. Середня пенсія наразі становить 7 273 грн.

Водночас розподіл виплат залишається нерівномірним.