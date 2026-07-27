Штраф за объявление на столбе: сколько придется заплатить украинцам

За расклейку объявлений на столбах, остановках, заборах, фасадах зданий или в других непредназначенных для этого местах украинцев могут оштрафовать на сумму от 340 до 1360 гривен. Для предпринимателей и должностных лиц штрафы ещё выше.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Издание напомнило, что рекламные, информационные и другие объявления разрешается размещать только в специально отведенных для этого местах. Если листовки или объявления наклеиваются на опоры уличного освещения, дорожные знаки, деревья, заборы, фасады зданий или остановки общественного транспорта без соответствующего разрешения, это считается нарушением правил благоустройства.

За такое нарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для граждан штраф составляет от 340 до 1360 гривен, а для должностных лиц, физических лиц-предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности — от 850 до 1700 гривен.

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Чаще всего такие нарушения выявляют сотрудники муниципальной охраны, инспекции по благоустройству или представители органов местного самоуправления. После этого они составляют административный протокол, а решение о наложении штрафа принимается в установленном законом порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за популярности фотосессий на маковых полях фермеры всё чаще жалуются на повреждение посевов. Посетители вытаптывают растения, передвигаются между рядами и даже заезжают на поля на автомобилях, нанося ущерб хозяйствам. За такие действия могут наложить штраф, обязать возместить причиненный ущерб, а в отдельных случаях — привлечь к уголовной ответственности.

Также сообщалось, что в Украине за разведение костров и приготовление шашлыков в запрещенных местах предусмотрены штрафы, которые могут составить несколько тысяч гривен. Если же нарушение правил пожарной безопасности приведет к пожару с тяжкими последствиями, виновного может грозить уголовная ответственность, в частности лишение свободы.

Кроме того, в Украине запрещено вылавливать рыбу, занесенную в Красную книгу. За такое нарушение предусмотрены значительные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.